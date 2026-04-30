¿Posibles lluvias para el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las condiciones en el tiempo podrían modificarse durante el fin de semana, puntualmente el sábado. En cuanto a las marcas térmicas se mantendrán dentro de los 20°X.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 11° de mínima y 23° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 86%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad es de 15 km.