¿Conocés los 5 puntos verdes que hay en la ciudad de Monteros?

La m unicipalidad mantiene vigente el programa “Monteros Recicla – Puntos Verdes”, una iniciativa que invita a los vecinos a incorporar el hábito de la separación de residuos en sus hogares.

Los Puntos Verdes son espacios destinados a la recepción de materiales reciclables y secos como papel, cartón, plásticos, vidrios y metales, que luego son derivados al Centro de Reciclaje para su tratamiento. De esta manera, se busca reducir la cantidad de desechos que llegan al basural y promover una economía circular que beneficie a toda la comunidad.

📍 Ubicaciones disponibles en Monteros:

- Plaza Batalla de Tucumán – Barrio El Jardín - Plazoleta Sarmiento – Barrio Ñuñorco - Ex estación del ferrocarril - Plaza de los Inmigrantes - Centro de Reciclaje Monteros – Libertad 670 .

La propuesta apunta a que cada vecino pueda sumarse de manera sencilla: separar los residuos en casa y llevarlos a los puntos de acopio. Este hábito no solo contribuye al cuidado del ambiente, sino que también fomenta la responsabilidad compartida y la conciencia ecológica en la ciudad.