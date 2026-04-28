martes 28 de abril de 2026
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28 Abr 2026

Horarios especiales de TESA para el 1 de mayo

La empresa TESA Transporte Ejecutivo S.A. informó que el próximo viernes 1 de mayo de 2026 se aplicará un horario exclusivo para sus servicios, en el marco del Día del Trabajador.

El cronograma contempla salidas desde la Terminal de Tucumán y paradas en distintos puntos de la provincia, incluyendo Famaillá, Río Colorado, Monteros, Concepción, Aguilares, Santa Ana, Alberdi y La Cocha.

Los horarios de salida desde la terminal comienzan a las 14:15 horas y se extienden hasta la medianoche, con frecuencias que permiten cubrir la demanda de pasajeros durante toda la tarde y la noche. En paralelo, se establecieron horarios de paso por la parada de Policía, garantizando la cobertura de los principales corredores.

La empresa destacó que este esquema especial busca adaptarse a la jornada festiva, asegurando que los usuarios cuenten con transporte disponible para sus traslados en un día donde muchas actividades se ven modificadas.

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