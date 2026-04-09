Diputada libertaria afirmó que usó pasajes oficiales de avión para que su hijo vaya a la facultad

Una diputada salteña del bloque de La Libertad Avanza admitió que un hijo suyo viajó a Buenos Aires con viáticos pagados por el Congreso de la Nación. Se trata de María Gabriela Flores, quien confirmó en FM Noticias de Salta que su hijo, que estudia abogacía en la capital federal, “en alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, eso no es un delito”.

A Flores, que asumió el año pasado y tiene mandato hasta 2029, le preguntaron por imágenes virales en las que se la ve abordando un avión en el aeropuerto de Salta junto a su hijo. La legisladora defendió la situación: “Mi hijo estudia Abogacía, así que va y viene”, y añadió que “también he dado pasajes para otras cosas”. Además aseguró que “no tengo nada que esconder” y saludó a la persona que tomó las fotos en el aeropuerto.

¿Es o no es delito?

Los viáticos oficiales están destinados a cubrir gastos estrictamente vinculados a la función legislativa. La normativa de ética pública y los decretos recientes prohíben el uso de recursos estatales en beneficio particular o para allegados.

El artículo 2 de la Ley 25.188 establece que los funcionarios deben abstenerse de usar instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial. Complementariamente, el artículo 3 del decreto 1084/2024 prohíbe utilizar recursos o bienes del Estado con la finalidad de promocionar o beneficiar la propia imagen o atributos personales.

En términos jurídicos, la utilización de pasajes o viáticos para trasladar a un familiar puede constituir una incompatibilidad administrativa o una infracción de la normativa de ética pública y de gestión de recursos, y podría motivar un pedido de informe o una investigación administrativa. Para que exista delito penal sería necesario demostrar, según cada figura aplicable, la presencia de elementos como la intención fraudulenta o un enriquecimiento ilícito, además de la eventual afectación patrimonial del Estado.

El extracto de la entrevista fue difundido por la diputada nacional de la Coalición Cívica por la Provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, quien vinculó el episodio con la causa que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En redes, Frade comparó la conducta atribuida a dirigentes libertarios con otros casos y afirmó que “los libertarios se sienten con similares ‘derechos’”.