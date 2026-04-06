Actualización: estás son las escuelas sin clases en Tucumán este 6 de abril

La medida alcanza a establecimientos del interior tras una noche marcada por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento. No descartan que el número de escuelas afectadas pueda modificarse.

Un fuerte temporal de lluvia y viento registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo generó serias complicaciones en distintos puntos de Tucumán, con calles anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas.

Como consecuencia de esta situación, la ministra de Educación, Susana Montaldo, resolvió la suspensión de clases en 96 escuelas distribuidas en el interior de la provincia. La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las dificultades de acceso y los daños ocasionados por el fenómeno climático.

En este marco, desde el área educativa provincial publicaron un listado oficial con las escuelas que no tendrán clases durante la jornada del lunes. No obstante, aclararon que el número de establecimientos afectados podría variar en las próximas horas, ya que continúan los relevamientos sobre el estado de los edificios escolares y las condiciones en cada zona.

Asimismo, informaron que seguirán monitoreando la situación de cada establecimiento educativo para evaluar las condiciones de seguridad y determinar la continuidad de las actividades en los próximos días.