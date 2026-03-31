Semana Santa: horarios especiales para el TESA y el Exprebus

Con motivo del feriado largo de Semana Santa, las empresas de transporte público que operan en el sur de Tucumán anunciaron modificaciones en sus cronogramas habituales. El objetivo es organizar la frecuencia de los servicios ante el incremento de pasajeros y la reducción de actividad laboral durante los días festivos.

Según lo informado, el jueves 2 de abril los colectivos funcionarán con horarios de día sábado, mientras que el viernes 3 y sábado 4 de abril se aplicará el esquema de día domingo. El domingo 5 de abril (Pascua) se mantendrá el cronograma habitual de domingos y feriados.

Las compañías que prestan servicio en la zona, como TESA y Exprebus, confirmaron que los recorridos se mantendrán sin cambios en cuanto a destinos, aunque las frecuencias serán más reducidas en comparación con los días hábiles.

La Dirección General de Transporte de Tucumán destacó que estas medidas buscan garantizar la movilidad de los usuarios en un contexto de alta demanda turística y religiosa.

A tener en cuenta:

Jueves 2 de abril: horarios de día sábado.

Viernes 3 y sábado 4 de abril → horarios de día domingo .

. Se recomienda a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación, especialmente en horarios pico.

Los servicios interurbanos hacia Tafí del Valle, Concepción y Monteros podrían registrar mayor demanda.

De esta manera, el transporte público del interior tucumano se adapta al movimiento propio de Semana Santa, garantizando la prestación del servicio y recordando a los usuarios la importancia de prever sus traslados para evitar inconvenientes.