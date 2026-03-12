¿Qué pasa con la inscripción a Becas Progresar 2026?

En los últimos días circularon publicaciones que afirman que la inscripción a Becas Progresar 2026 ya está habilitada. La información fue difundida por algunos portales y replicada por universidades y centros de estudiantes. Sin embargo, lo cierto es que todavía no se abrió su registro para el nuevo ciclo lectivo.

La Secretaría de Educación no habilitó aún el formulario para anotarse a Becas Progresar 2026. Por lo tanto, los estudiantes interesados deberán esperar el anuncio oficial del Ministerio de Capital Humano.

A la espera del anuncio, EconoBlog recomienda verificar el acceso a Mi Argentina, plataforma que se usará para el proceso de inscripción.

Confusión con la renovación de las Becas Manuel Belgrano

La confusión se generó luego de que la Secretaría de Educación habilitara la renovación de las Becas Manuel Belgrano, la cual está disponible hasta el 20 de marzo de 2026. Además, el organismo informó que entre el 16 de marzo y el 3 de abril se abrirá la inscripción para nuevas postulaciones a dicho programa.

No obstante, es importante recalcar que dicho plan no tiene relación con Becas Progresar.

Las Becas Manuel Belgrano están destinadas a estudiantes de 17 a 30 años que cursan carreras universitarias consideradas estratégicas por el Gobierno. El objetivo del programa es incentivar la formación en áreas clave para el desarrollo productivo del país.

Espera por confirmación del calendario de pagos de Becas Progresar en marzo

Por otra parte, todavía no se confirmó el cronograma de pagos de Anses para Becas Progresar correspondiente a marzo de 2026. Conforme a la Resolución 388/2026, durante ese mes se abonará la última cuota estratégica a los estudiantes que se anotaron en la primera convocatoria del año anterior.

Se espera que la Secretaría de Educación difunda el calendario en las próximas horas. Mientras tanto, los beneficiarios pueden verificar si cobrarán consultando su certificación negativa.