No hay anuncios oficiales del gobierno, pero la nafta sube y volverá a subir

La escalada del conflicto en Oriente Medio volvió a sacudir al mercado petrolero global. El barril de Brent superó los US$92 y generó preocupación en el sector energético argentino, donde analistas advierten que los combustibles podrían registrar aumentos de hasta 15% si el precio internacional se mantiene en estos niveles.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la guerra solo terminará con la "rendición incondicional" de Irán, lo que incrementó la tensión geopolítica y la reacción de los mercados.

En paralelo, el petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) también registró fuertes incrementos y llegó a cotizar US$90,48, con un alza superior al 11% en una sola jornada.

Uno de los principales factores detrás del aumento del precio del petróleo es el temor a una interrupción del suministro energético global. Las miradas del mercado están puestas especialmente en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio de hidrocarburos.

Por ese paso estratégico circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Cualquier restricción o interrupción en esa vía genera un impacto inmediato en las cotizaciones internacionales del crudo.

Desde el inicio de la crisis, varias infraestructuras energéticas de la región fueron atacadas y el tránsito de petroleros se redujo, lo que incrementó la incertidumbre en los mercados internacionales. Analistas del sector advierten que cada día que el estrecho permanece afectado aumenta la presión sobre el precio del petróleo.

¿Qué impacto podría tener la suba en Argentina?

En el plano local, especialistas del sector energético estiman que por cada dólar que aumenta el barril de crudo el precio final de los combustibles puede ajustarse entre 1% y 1,3%, aunque el traslado a los surtidores no suele ser inmediato.

Con el Brent por encima de los US$92 —más de US$20 por encima del valor que actualmente reflejan los surtidores argentinos— el impacto potencial podría acercarse al 15% si el petróleo se mantiene en esos niveles durante varios meses.

En términos concretos, ese escenario podría traducirse en subas de entre $200 y $300 por litro en naftas y gasoil. De todos modos, el traslado al precio final depende de distintos factores. En Argentina, el valor de los combustibles incluye el costo del petróleo, el margen de refinación, los impuestos y el componente de biocombustibles que deben mezclar las petroleras. En promedio, la materia prima representa cerca del 40% del precio final.

En ese esquema también tiene un rol clave YPF, que concentra alrededor del 55% del mercado minorista y suele marcar el ritmo de los aumentos que luego replican el resto de las compañías del sector.



