Caminos anegados en diferentes zonas del departamento Monteros

Aunque las lluvias paran por momentos, los caminos continúan complicados en el departamento Monteros. Desde diferentes sectores reportan la dificultad de transitar por las arterias alternativas: caminos de tierra que unen caseríos dentro de las comunas, como es Villa Quinteros y León Rouges y las poblaciones limitrofe con Simoca -uno de los departamentos afectados del este tucumano -.

En este sentido, la asistencia a las escuelas se complican, tanto por parte de los estudiantes, como de los docentes. Las autoridades deben cumplir con mantener las instituciones habilitadas y garantizar el espacio para sus comunidades educativas.

El agua caída de las lluvias no logra ser absorbida por la tierra en zonas de cultivo, que colindan con los caminos de tierra en las comunas. Se espera que con el transcurso de las horas disminuya el nivel. Mientras tanto, personal de seguridad recorren las localidades para verificar el estado de las viviendas y sus habitantes.

