Filas en las librerías monterizas a horas de iniciar el ciclo lectivo 2026

El inicio del Ciclo Lectivo 2026 se sintió con fuerza en las librerías de Monteros, donde se registraron largas filas de familias que aprovecharon el lunes de paro docente para realizar las compras escolares. La demanda fue alta durante toda la jornada, con los útiles básicos como cuadernos, lápices y carpetas encabezando las ventas.

En contraste, productos como mochilas y delantales tuvieron una menor salida. Ante la situación económica, muchas familias optaron por reutilizar los elementos del año anterior, priorizando la compra de lo indispensable para el arranque de clases. Esta decisión refleja la necesidad de ajustar gastos sin dejar de cumplir con los requerimientos escolares.

Los comerciantes esperan que en los próximos días se incremente la demanda vinculada al Nivel Inicial, una vez que las instituciones entreguen el tradicional listado de materiales para las salitas. De este modo, las librerías se preparan para una segunda etapa de ventas que, según estiman, volverá a movilizar a gran parte de la comunidad educativa después de la primera semana de clase del nuevo ciclo lectivo.