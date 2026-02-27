Docentes que adhieran al paro del 3 de marzo se descontará el día

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el ciclo lectivo 2026 comenzará el martes 3 de marzo en Tucumán y aseguró que el Gobierno garantizará el normal inicio de las actividades escolares en toda la provincia.

En ese marco, un solo gremio docente (ATEP) había amenazado con realizar un paro el mismo martes 3 de marzo, día previsto para el comienzo de clases. Sin embargo, la medida quedó en suspenso luego de que el Gobierno dictara la conciliación obligatoria para garantizar el inicio del ciclo lectivo.

El mandatario provincial advirtió que, debido a la conciliación obligatoria vigente, se descontará el día a los docentes que adhieran a cualquier medida de fuerza y no concurran a trabajar.

Desde el Gobierno señalaron que ese gremio fue el único que no aceptó la propuesta salarial, mientras que el resto de las organizaciones decidió no convocar a medidas de fuerza y acompañar el inicio del ciclo lectivo. Aseguró que el gobierno provincial no está en condiciones de mejorar la oferta actual pero se mantendrá abierto a los canales de diálogo.

De esta manera, el Ejecutivo provincial ratificó el calendario escolar y sostuvo que el inicio de clases se realizará sin modificaciones en los niveles inicial, primario y secundario, tanto en establecimientos públicos como privados.

Jaldo destacó el trabajo de los docentes y aseguró que la mayoría está haciendo un gran esfuerzo para sostener el sistema educativo. En ese sentido, agradeció a los educadores por su compromiso y su tarea cotidiana en las aulas.

El mandatario remarcó que la Provincia mantendrá firme la decisión de cumplir con el cronograma educativo y garantizar la apertura de las escuelas, al tiempo que pidió responsabilidad a los sectores gremiales ante el comienzo del ciclo lectivo.