Becas Progresar: extensión de plazos y aclaraciones para instituciones educativas

El Equipo de Nivel Obligatorio de Becas Progresar, dependiente de la Secretaría de Educación de la Nación, informó a las autoridades escolares de Tucumán que, debido a inconvenientes técnicos registrados en estos días, en el proceso de carga de 3ra certificación, se decidió extender la fecha de cierre hasta el viernes 6 de marzo. Este proceso resulta clave para registrar la aprobación de materias y el cierre formal del ciclo lectivo, garantizando la continuidad del beneficio para los estudiantes adjudicados.

En relación con la consulta sobre espacios curriculares pendientes, se aclaró que las instituciones deberán indicar si el estudiante adeuda o no materias al finalizar el ciclo lectivo 2025. En caso de que existan espacios curriculares o módulos sin acreditar, la información deberá actualizarse en febrero de 2026, lo que permitirá un seguimiento más preciso de la trayectoria académica de cada beneficiario.

Asimismo, se recordó que el pago completo de la beca está sujeto a que los estudiantes finalicen el ciclo lectivo sin adeudar espacios curriculares. Para los adjudicados en la primera convocatoria, el beneficio contempla dos cuotas, mientras que para los de la segunda convocatoria se otorga una. La certificación de regularidad, por su parte, habilita el pago del 20 % correspondiente.