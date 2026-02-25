Atención instituciones: cierra la 3ra certificación de Becas Progresar

El Ministerio de Educación de Tucumán informa que se encuentra próximo a finalizar el proceso correspondiente a la tercera certificación del Programa Becas Progresar, instancia fundamental para garantizar la continuidad del beneficio destinado a estudiantes de los niveles obligatorios y superior.

El período de certificación permanecerá habilitado hasta el 28 de febrero de 2026, y tiene como objetivo validar la aprobación de materias y la finalización del ciclo lectivo 2025, condición indispensable para la liberación del monto retenido por ANSES.

Además, se recuerda a los alumnos que aún adeudan espacios curriculares del ciclo 2025, que deberán rendirlos sin excepción en las mesas examinadoras de febrero, con el propósito de regularizar su situación académica.

El cumplimiento de esta instancia es esencial para que ANSES pueda efectuar el pago de los montos retenidos correspondientes al período mencionado.

Se adjuntan, para consulta de las instituciones, los detalles de los montos retenidos que se liberarán según corresponda a los estudiantes de la primera o segunda convocatoria.

Por dudas o consultas, pueden contactarse a [email protected]