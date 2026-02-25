Jaldo entregó equipamientos a escuelas por 2.000 millones de pesos

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana el acto de entrega de equipamiento y material didáctico destinado a establecimientos educativos del interior y de la Capital, con una inversión que rondó los 2.000 millones de pesos.

Acompañaron al titular del Ejecutivo la ministra de Educación, Susana Montaldo, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, los jefes municipales Gimena Mansilla (Aguilares), Alejandra Rodríguez (Tafi Viejo), Alderetes Graciela Gutiérrez, (Alderetes), Jorge Leal (Burruyacú), Antonio Moreno (Trancas), Marta Albarracín (Lules), Raquel Graneros (Graneros), Bruno Romano (Alberdi) y Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán.

También dijeron presente el diputado del Bloque Independencia, Javier Noguera, los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y Alejandro Figueroa, el interventor del Instituto de la Vivienda, Hugo Cabral, el interventor del IPLA, Dante Loza, directivos y docentes de escuelas beneficiadas, supervisores de las diferentes zonas, equipos técnicos.

Formación educativa

“Sí, la verdad que hoy hemos querido, conjuntamente con nuestra Ministra de Educación, Susana Montaldo y el resto de los ministros, con el acompañamiento de los legisladores, intendentes, comisionados comunales, es decir, con todo lo que tenemos que ver directa o indirectamente con esta área esencial que nosotros, desde el primer día que nos hicimos cargo en el Gobierno, la hemos tomado como una verdadera política de Estado, que es la educación”, expresó el mandatario.

Jaldo sostuvo que la formación (educativa) resultó el eje central para el desarrollo de la provincia y del país. “Nosotros somos convencidos que a la Argentina y a Tucumán lo vamos a sacar adelante educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a nuestros adultos, como lo venimos haciendo”, afirmó.

Durante febrero, el Gobierno provincial entregó equipamiento a aproximadamente 1.280 y 1.300 establecimientos educativos de distintos niveles, desde inicial hasta técnico, con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Los recursos incluyeron computadoras y equipamiento específico para escuelas técnicas y agronómicas, además de elementos destinados a los niveles inicial y primario.

“Es por eso que en este mes de febrero hemos entregado equipamiento aproximadamente para 1.300 establecimientos educativos de los diferentes niveles, desde el inicial hasta los técnicos en sus diferentes tipos de colegios lo que implicó una inversión muy importante, más de 2.000 millones de pesos hemos invertido en computadoras, en equipamiento para las escuelas técnicas, para las escuelas agronómicas, de nivel inferior, inicial, inferior de las escuelas primarias. Elementos de diferentes tipos que los docentes necesitan poder disponer para enseñar y los chicos necesitan para poder aprender”, detalló.

El Gobernador señaló que la inversión alcanzó a más de 100.000 estudiantes en todo el territorio provincial y destacó el rol del cuerpo docente. En ese sentido, manifestó su reconocimiento a quienes desempeñaron tareas en capital, municipios, comunas y zonas de alta montaña.

“Un gran esfuerzo del gobierno provincial, por eso yo en la persona de nuestra ministra, en la persona de los docentes que hoy nos acompañaron, quiero mandar un agradecimiento por el esfuerzo que hacen, por la solidaridad que tienen en momentos difíciles por cada chicos y chicas que concurren a los establecimientos educativos, a la docencia tucumana, a esa docencia que trabaja desde capital en los diferentes barrios, trabaja en el interior, en los municipios, en las comunes y fundamentalmente en aquellos docentes que trabajan en alta montaña, que se van los lunes y vuelven los viernes, que dejan su familia los lunes y lo vuelven a ver los viernes. Esos son los docentes que tenemos en la provincia de Tucumán”.

Asimismo, subrayó el acompañamiento que los educadores brindaron a los estudiantes frente a distintas situaciones sociales y económicas. “Muchos chicos van con problemas desde su casa, de diferentes tipos y hoy la maestra o el profesor o el docente le pone el oído para ver cuál es el problema y de qué manera y en qué medida el docente lo puede ayudar a ese niño, a ese joven, o por qué no decir a ese adulto que también, por diferentes motivos, no estudió en tiempo y forma y lo ha decidido hacer hoy. Bueno, nuestros docentes no sólo enseñan, sino los cuidan, los escuchan y ven de qué manera pueden ayudar a solucionar los problemas”, expresó.

Jaldo enmarcó la medida dentro de una política de administración de recursos basada en la inversión. “En momentos difíciles económicos y financieros, hoy no tenemos que esforzar el doble. Hoy a los presupuestos no se los gasta, a los presupuestos se los invierte. Y fíjense en la inversión que estamos haciendo hoy en materia de educación”, afirmó.

El mandatario recordó que días antes el Gobierno provincial entregó equipamiento al sistema público de salud y avanzó con la incorporación de recursos en el área de seguridad. “Como hicimos hace 15 días, acuérdense que estaban ustedes los periodistas presentes cuando hemos entregado equipamiento para el sistema provincial de salud en la provincia de Tucumán, porque la salud pública es a donde acuden mayoritariamente los tucumanos. Y lo mismo hacemos con seguridad. Más equipamiento, más vehículos, más equipamiento para preservar la integridad física de nuestros policías, es decir, más profesionalismo, cursos de capacitación”, señaló.

Finalmente, sostuvo que la gestión provincial avanzó conforme a la planificación inicial. “Hoy Tucumán, a pesar de los problemas que tenemos a nivel nacional, la verdad que con mucho esfuerzo estamos llevando adelante esta gestión tal cual la hemos planificado cuando nos hicimos cargo en todas las áreas del Poder Ejecutivo Provincial”, concluyó.

En el acto se realizó la entrega de equipamiento, maquinarias, libros y delantales destinada a escuelas técnicas, instituciones de educación de jóvenes y adultos y establecimientos de nivel primario, inicial, secundario, especial y materiales a la Dirección de Educación Física. Esta iniciativa busca no solo mejorar la infraestructura pedagógica, sino también potenciar las oportunidades de formación, favorecer el acceso a materiales de calidad y reafirmar el compromiso del Estado con una educación equitativa.

A su turno, Montaldo manifestó: “El señor gobernador, cuando dijo que la educación en su gobierno era una de las principales prioridades, no tan solo es algo declamativo, sino es algo que se pone por obras”, afirmó la funcionaria. En ese marco, precisó que la distribución incluyó material didáctico, máquinas cosechadoras, PC, tablets, útiles escolares, libros, armarios y otros insumos destinados especialmente a las escuelas que presentaron mayores necesidades. Informó además que se entregaron alrededor de mil guardapolvos.

Montaldo explicó que la asignación se definió según criterios territoriales y de demanda. Señaló que participaron intendentes y delegados comunales y que se contemplaron establecimientos del interior y de la capital. “Más bien hemos elegido según la zona, la que consideramos que tiene mayor necesidad”, indicó.

En relación con las escuelas de adultos, destacó la entrega de máquinas de coser industriales y remarcó su impacto en la formación para el trabajo. “Hoy, para las escuelas de adultos, entregar una cantidad importante de máquinas de coser industriales es muy importante, porque les permite prepararse para el mundo futuro, y también para poder trabajar y tener un sustento cotidiano”, expresó.

Ultimo Primer Día

En cuanto al denominado Último Primer Día (UPD), la titular de la cartera educativa indicó que se emitió un comunicado y que se articuló con el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), a cargo de Dante Loza. Planteó la necesidad de preservar la salud de los estudiantes y fijó una postura institucional sobre el ingreso a los establecimientos. “Hemos dado un comunicado, estamos trabajando con el IPLA, pero diciéndole a los padres que es una pena que ellos paguen una entrada para que los chicos vayan a consumir alcohol u otra sustancia y lleguen a la escuela en esas condiciones. Nosotros no vamos a dejar entrar chicos que no estén en buenas condiciones de salud, que pensamos que es un respeto por la escuela. Es lo mismo que nosotros le diésemos sustancias y que vuelvan a la familia en esas condiciones. Creo que tenemos que cuidar la salud de los chicos, queremos una juventud sana”, expresó.