Las 4 Cuerdas anunció que continuará en los escenarios mientras Martín se enfoca en su recuperación

A través de un mensaje profundo y sentido, el grupo Las 4 Cuerdas comunicó que continuará con sus presentaciones mientras Martín Salazar atraviesa su proceso de recuperación. La decisión, señalaron, no es sencilla, pero nace del amor por el proyecto que iniciaron hace 18 años.

“Hace 18 años, junto a Martín, empezamos Las 4 Cuerdas con un sueño sencillo pero profundo: llevar nuestra música a cada lugar donde nos abrieran una puerta. Siempre con respeto, con humildad y con la convicción de que la música también es una forma de abrazar”, expresaron.

En el comunicado explicaron que Martín necesita enfocarse plenamente en su bienestar y que hoy la prioridad es su salud. Sin embargo, remarcaron que su presencia seguirá siendo parte esencial del grupo. “Las 4 Cuerdas también es él. Siempre lo va a ser”, afirmaron, adelantando que continuará formando parte en grabaciones, imágenes y distintos detalles del show.

Desde la banda sostuvieron que continuar no significa reemplazar, sino honrar el camino recorrido juntos. “No desde la ausencia, sino desde el compromiso. Desde el amor por esta historia que construimos entre todos”, señalaron.

Además, agradecieron el acompañamiento recibido en los últimos días, destacando que el cariño del público fue un sostén fundamental en este momento complejo.

Con ese espíritu, anunciaron que reactivan su agenda y regresan a los escenarios “con el mismo espíritu de siempre y con más unión que nunca”.

El mensaje cerró con una frase que resume el sentir del grupo: “Gracias por acompañarnos en los momentos felices… y aún más gracias por estar en los difíciles. Nos vemos pronto. Con el corazón en la música.”