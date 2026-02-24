martes 24 de febrero de 2026
La influencer tucumana Danelik ingresó a Gran Hermano y revolucionó las redes

La influencer logró entrar al reality más visto del país tras varios intentos en ediciones anteriores. Su llegada generó una ola de apoyo desde Tucumán.

Los rumores finalmente se confirmaron: la influencer tucumana Danelik ingresó este lunes a la casa de Gran Hermano Argentina y su entrada desató una verdadera revolución en redes sociales.

El ingreso se produjo durante la gala en vivo y, en cuestión de minutos, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de apoyo de fanáticos tucumanos que celebraron la presencia de una representante de la provincia en el programa más visto del país.

Desde hacía varios días circulaban versiones sobre su posible participación, pero fue este lunes cuando la producción oficializó su incorporación. Para Danelik, el ingreso representa la concreción de un objetivo que venía persiguiendo desde hace años, ya que se había postulado en distintas convocatorias anteriores sin lograr ser seleccionada.

Con una fuerte presencia en redes sociales y una comunidad activa que ya comenzó a movilizarse para respaldarla dentro del juego, la tucumana llega al reality con una base sólida de seguidores que promete marcar presencia en cada gala.

Ahora comienza el verdadero desafío: adaptarse a la convivencia, sostener su estrategia y mantenerse en competencia en uno de los formatos más exigentes de la televisión argentina. El juego ya empezó, y Tucumán mira expectante.

