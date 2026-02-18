Open Mind Instituto de Inglés: 4 años formando estudiantes que usan el inglés en la vida real

En Monteros, el Open Mind Instituto de Inglés celebra cuatro años de trabajo sostenido con un objetivo claro: que niños, jóvenes y adultos no solo estudien inglés, sino que puedan hablarlo, comprenderlo y usarlo con confianza en situaciones reales, ampliando así sus oportunidades académicas, laborales y culturales.

El instituto fue fundado y es dirigido por la profesora Ariadna Celeste Terán, quien impulsó este proyecto educativo con dedicación y esfuerzo, acompañado por un equipo de seis profesores certificados y un sólido grupo administrativo que sostiene el crecimiento diario de la institución.

Actualmente, Open Mind cuenta con dos sedes:

📍 Monteros — 25 de Mayo 194

📍 Villa Quinteros - Congreso 40

Se dictan clases para todas las edades, en turnos mañana, siesta, tarde y noche, con propuestas presenciales y online. La metodología combina trabajo estructurado, práctica comunicativa y actividades significativas para favorecer la adquisición real del idioma y el contacto con la cultura internacional.

Uno de los pilares del instituto es su programa de certificación internacional: los exámenes finales son evaluados por profesores nativos certificados de distintos países, lo que garantiza estándares académicos globales y una validación concreta del nivel alcanzado por los estudiantes.

“Queremos abrir la mente de nuestros alumnos a través del idioma y la cultura, y acompañarlos a construir un futuro con más posibilidades”, señalaron desde la dirección.

El equipo de Open Mind destaca el acompañamiento de las familias y agradece especialmente a padres y alumnos que han confiado en el proyecto desde sus inicios, permitiendo que hoy el instituto continúe creciendo con cupos limitados y una propuesta educativa en constante mejora.

📲 Informes e inscripciones: 3863587349 (WhatsApp), para más información visitá el Instagram de la institución aquí.