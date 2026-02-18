Open Mind Instituto de Inglés: 4 años formando estudiantes que usan el inglés en la vida real
El instituto monterizo cuenta con un programa de certificación internacional, lo que garantiza estandares académicos globales.
En Monteros, el Open Mind Instituto de Inglés celebra cuatro años de trabajo sostenido con un objetivo claro: que niños, jóvenes y adultos no solo estudien inglés, sino que puedan hablarlo, comprenderlo y usarlo con confianza en situaciones reales, ampliando así sus oportunidades académicas, laborales y culturales.
El instituto fue fundado y es dirigido por la profesora Ariadna Celeste Terán, quien impulsó este proyecto educativo con dedicación y esfuerzo, acompañado por un equipo de seis profesores certificados y un sólido grupo administrativo que sostiene el crecimiento diario de la institución.
Actualmente, Open Mind cuenta con dos sedes:
📍 Monteros — 25 de Mayo 194
📍 Villa Quinteros - Congreso 40
Se dictan clases para todas las edades, en turnos mañana, siesta, tarde y noche, con propuestas presenciales y online. La metodología combina trabajo estructurado, práctica comunicativa y actividades significativas para favorecer la adquisición real del idioma y el contacto con la cultura internacional.
Uno de los pilares del instituto es su programa de certificación internacional: los exámenes finales son evaluados por profesores nativos certificados de distintos países, lo que garantiza estándares académicos globales y una validación concreta del nivel alcanzado por los estudiantes.
“Queremos abrir la mente de nuestros alumnos a través del idioma y la cultura, y acompañarlos a construir un futuro con más posibilidades”, señalaron desde la dirección.
El equipo de Open Mind destaca el acompañamiento de las familias y agradece especialmente a padres y alumnos que han confiado en el proyecto desde sus inicios, permitiendo que hoy el instituto continúe creciendo con cupos limitados y una propuesta educativa en constante mejora.
📲 Informes e inscripciones: 3863587349 (WhatsApp), para más información visitá el Instagram de la institución aquí.