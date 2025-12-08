Progresar: nueva oportunidad para certificar actividades formativas y cobrar tu beca completa

El pasado 30 de noviembre terminó el plazo para que los becarios de Progresar Obligatorio carguen el certificado de las Actividades de Extensión Formativas. Este paso es clave porque de él depende el pago de las cuotas de la beca.

Sin embargo, como todavía son pocos los certificados ingresados, se habilitó un mecanismo excepcional: la Certificación Institucional Extraordinaria, disponible entre el 3 y el 30 de diciembre.

¿Qué significa la Certificación Institucional Extraordinaria?

Las instituciones educativas podrán validar si sus estudiantes cumplieron con la actividad formativa, incluso si no llegaron a subir el certificado en la plataforma.

Si el estudiante cargó su certificado: la escuela confirmará si es válido.

Si el estudiante no cargó su certificado: la escuela deberá indicar si participaste en alguna actividad reconocida por el programa.

💰 ¿Por qué importa?

Esta certificación es indispensable para que los becarios reciban las cuotas pendientes de la beca:

2 cuotas para quienes fueron adjudicados en la Primera Convocatoria.

1 cuota para quienes fueron adjudicados en la Segunda Convocatoria.

Además, quienes ya fueron certificados en diciembre recibirán el pago en tiempo.

📌 Cómo se hace

Las instituciones deberán ingresar al tablero de certificaciones de actividades formativas en la plataforma Progresar, donde aparece el listado de estudiantes en condiciones de certificar.

Se adjunta un instructivo oficial para acompañar el proceso.

Para los estudiantes

Si sos becario de Progresar, hablá en tu escuela y asegurate de que tu participación quede registrada. Esta oportunidad extraordinaria es la clave para que no pierdas cuotas de tu beca.