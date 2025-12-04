Becas Progresar: habilitan la 3ra certificación y una pregunta clave condiciona el pago

El equipo provincial de Becas Progresar Tucumán informa que se encuentra habilitada la Tercera Certificación de Progresar, destinada a estudiantes becarios de la Primera y Segunda Convocatoria. El proceso estará disponible hasta el 28 de febrero de 2026 y tiene como objetivo certificar la aprobación de materias y la finalización del ciclo lectivo 2025.

Requisitos y condiciones

Las instituciones educativas deberán responder a la pregunta clave sobre sus estudiantes: ¿Tiene espacios curriculares pendientes de acreditación del ciclo lectivo 2025?

En caso de que el estudiante no adeude materias, la certificación se registrará en diciembre.

Si el alumno adeuda espacios curriculares o módulos, la información deberá actualizarse en febrero de 2026.

El pago completo de la beca está condicionado a la finalización del ciclo lectivo sin adeudar materias:

Dos cuotas para los adjudicados en la Primera Convocatoria.

Una cuota para los adjudicados en la Segunda Convocatoria.

Además, la certificación de regularidad habilita el pago del 20% de la beca. Los estudiantes que hayan sido certificados antes del corte de diciembre recibirán el pago en tiempo.

Solicitud a las instituciones

La coordinación provincial solicitó a los equipos directivos y docentes responsables difundir esta información en sus comunidades educativas y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

La coordinación se encuentra a disposición de las instituciones para consultas y acompañamiento durante todo el período de certificación, como también para los estudiantes a través del correo oficial: [email protected]