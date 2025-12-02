Crimen de la monteriza: el caso que conmovió a Tucumán avanza hacia la impunidad

El tribunal absolvió a Leonardo Salomón por el femicidio de Ana Gabriela Picciuto tras señalar fallas en la investigación, líneas no profundizadas y pruebas insuficientes. El caso, ocurrido en Chacabuco 59, podría quedar impune.

El llamado Crimen de la Chacabuco 59, uno de los episodios policiales más impactantes de los últimos años en Tucumán, acaba de dar un giro que amenaza con dejar el caso sin responsables. Un fallo del Tribunal de Impugnación —integrado por las juezas María Jimena Suárez, Facundo Maggio y Agustín Puppio— resolvió absolver a Leonardo Salomón, hasta ahora el único condenado por el femicidio de Ana Gabriela Picciuto, asesinada entre el 9 y el 11 de marzo de 2023 y cuyo cuerpo fue hallado dos meses después oculto en una cisterna.

El tribunal, en una resolución de 163 páginas, desmenuzó una a una las inconsistencias y omisiones que atravesaron la investigación. El resultado: un fallo que deja sin autor penalmente responsable el crimen y que, según reconocen los mismos jueces, podría quedar para siempre sin resolución.

1. Un caso que sacudió a Tucumán

El 12 de mayo de 2023, un obrero encontró el cuerpo de Picciuto en la base de una cisterna en su casa de Chacabuco 59, en pleno centro tucumano. Las pericias establecieron que fue asesinada de múltiples golpes en la cabeza, probablemente con una maza o un martillo pesado.

La investigación reveló un escenario complejo: la vivienda estaba ocupada por varias personas con problemas de adicción, había sido vendida de manera irregular y la víctima había denunciado presiones para que abandonara su hogar. En ese contexto fueron procesados inicialmente cuatro inquilinos y su exesposo, Luis Fumero, pero sólo Salomón llegó a juicio como único acusado.

2. El planteo de la defensa

El defensor oficial Hernán Molina impugnó la condena y señaló graves falencias:

No se pudo demostrar el lugar del crimen, sólo el lugar donde se ocultó el cuerpo.

Existían dudas sobre la fecha exacta de muerte.

El testimonio que ubicaba a Salomón discutiendo con la víctima era impreciso.

Nunca apareció el arma homicida.

No se halló ningún rastro genético que vinculara al acusado con la escena.

No se profundizaron otras hipótesis como la disputa por la venta de la propiedad o los conflictos internos entre los inquilinos.

A pesar de las objeciones de la Fiscalía, el tribunal dio crédito a varias de estas observaciones.

3. El análisis del Tribunal de Impugnación

Los jueces descartaron algunas hipótesis defensivas, pero coincidieron en puntos clave:

No se probó que la pelea mencionada por un testigo haya sido entre la víctima y Salomón.

Él anunció que abandonaría la provincia, dato que se presentó como prueba de fuga pero que no demostró relación con el crimen.

No se profundizó la investigación de los inquilinos, pese a pruebas que los comprometían.

No se analizó el celular de una de las personas clave del entorno.

No se comprobó si la víctima realmente viajó o estuvo internada, como dijeron varios testigos.

Además, los jueces remarcaron un dato decisivo: Salomón nunca aportó ADN a la escena, pero sí aparecieron perfiles genéticos de otros ocupantes de la vivienda.

4. Las hipótesis descartadas

El tribunal descartó que la peluquera Gabriela Sayavedra —con quien la víctima discutió días antes— haya estado vinculada al crimen.

Tampoco encontró elementos para imputar a Fumero o a los intermediarios de la venta trucha de la propiedad, aunque admitió que existieron maniobras ilícitas para apropiarse del inmueble.

5. La hipótesis de los inquilinos cobra fuerza

El fallo pone especial foco en tres personas:

Alfredo Socci

Quedó gravemente comprometido en el análisis del tribunal:

Tenía las llaves de la casa desde la desaparición de Picciuto.

Era quien se hacía cargo de la mascota de la víctima.

Señaló a Salomón como sospechoso, aunque no pudo identificarlo.

Fue visto con una maza —posible arma homicida— que nunca apareció.

Natalia Liberman

Los jueces resaltaron que no fue interrogada durante el juicio pese a tener en su mochila el DNI y una tarjeta de débito de la víctima.

Sofía Di Cianni

Estaba en posesión de la mochila de Liberman, donde se encontró el documento de Picciuto. El tribunal cuestionó que este dato clave nunca fuera profundizado.

6. Un final sin justicia

El caso ya transita el camino de la impunidad:

Salomón quedó libre tras más de dos años de prisión preventiva.

tras más de dos años de prisión preventiva. Los otros imputados fueron sobreseídos y sólo podrían ser acusados nuevamente si surgieran pruebas nuevas, algo poco probable a esta altura.

Los presuntos partícipes de la maniobra inmobiliaria serán investigados por fraude, no por el homicidio.

Las omisiones en pruebas clave —teléfonos, ADN, testimonios, fechas, armas— cerraron el camino para esclarecer el femicidio.

La historia de Ana Gabriela Picciuto, una mujer vulnerable rodeada de conflictos y presiones por su vivienda, sigue sin resolución. Y aunque el tribunal dejó abiertas dudas sobre otras personas, las puertas judiciales parecen haberse cerrado para siempre.

El crimen de Chacabuco 59 quedará, casi con certeza, entre los casos más dolorosos y sin justicia de la última década en Tucumán.