Condenan a prisión perpetua a Walter Mateo Córdoba por matar a su sobrina en Río Seco

El tío de la víctima fue hallado culpable del asesinato de la niña de 11 años ocurrido en agosto del año pasado en la localidad de Rio Seco. El tribunal resolvió hacer lugar a la acusación planteada por el Ministerio Fiscal y condenó al hombre a la pena máxima.

En los tribunales del Centro Judicial Monteros se llevó a cabo este lunes la última audiencia del juicio oral y público por el asesinato de la menor Luján Nieva (de 11 años), ocurrido el 25 de agosto del año pasado en la localidad de Río Seco.

La madre de la niña fue la última oradora en el debate que se desarrolló durante toda la semana pasada. “Todos los días me pregunto por qué lo hizo. Por qué tanto daño causado. El dolor y el vacío que me quedan son infinitos”, concluyó la mujer antes que el tribunal conformado por los jueces Marcos Núñez Campero, Cecilia Tasquer y Matías Graña dieran por concluido el juicio y pasaran a un cuarto intermedio hasta las 11.00 horas para dar lugar al veredicto.

Tras deliberar, dicho tribunal leyó la sentencia condenatoria contra Walter Mateo Córdoba (39) quien resultó declarado culpable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y por ser cometido por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género; e imponer la pena de prisión perpetua tal cómo había solicitado la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Física, que conduce Mónica García de Targa, en los alegatos de clausura del juicio

En un fallo unánime, los magistrados hicieron lugar de forma parcial a la teoría del caso planteada por la fiscalía, ya que según la postura compartida no se pudo probar el abuso sexual ni la privación ilegítima de la libertad, pero sí el homicidio mediando violencia de género y perpetrado con alevosía.

Para arribar a dicha resolución, los magistrados valoraron todo el material científico reunido como prueba (ADN e informe del arqueólogo forense, entre otros), elementos que fueron expuestos durante las sucesivas jornadas por los peritos expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF.

El horrendo caso

El hecho ocurrió el 25 de agosto de 2024 en la localidad de Río Seco. En horas del mediodía, Luján desapareció luego de salir de su casa, en el barrio Virgen del Rosario, rumbo a una despensa cercana.

Según la acusación, en el trayecto pasó por el domicilio de Walter Mateo Córdoba y preguntó por la hija de éste quien, aprovechándose de la relación de cercanía que mantenía con la menor, la hizo ingresar a su domicilio donde la atacó con un ladrillo con el que le propinó golpes que le produjeron la muerte.

Tras ello, con el objetivo de ocultar el cuerpo, lo llevó para la parte trasera de su inmueble y lo prendió fuego. Al ver que no podía quemar el cuerpo en su totalidad, segmentó el cadáver y colocó las vísceras de la niña en un tacho para luego cubrirlas con tierra y una planta.