Con el inicio del último mes del año Tucumán lanzó el operativo “Felices Fiestas“

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto de lanzamiento Operativo Felices Fiestas en la Jefatura de policía, donde está previsto que 4.500 efectivos realizarán operativos de trabajos estratégicos en supermercados, comercios y grandes cadenas comerciales en la protección y seguridad de los tucumanos.

Acompañan al gobernador, vicegobernador, Miguel Acevedo, la diputada Elia Mansilla, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, los ministros de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, de Salud, Luis Medina Ruiz, de Gobierno y Justicia, Regino Amado, de Educación, Susana Montalvo, de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur.

También dijeron presentes los legisladores, Gerónimo Vargas Aignasse, Walter Berarducci, Rolando Alfaro, y Alejandro Figueroa.

El titular del Poder Ejecutivo valoró el despliegue institucional previsto para un mes que, según expresó, presenta un movimiento social y comercial de particular intensidad. “Hemos venido a acompañar este importante programa que tiene que ver, fundamentalmente, con cuidar el orden y la paz social en el último mes del año, como es el mes de diciembre”, afirmó.

El mandatario señaló que diciembre recorrió diversas instancias de reunión familiar y actividades vinculadas a las celebraciones tradicionales. “Hoy, primero de diciembre lanzamos el Operativo Felices Fiesta, donde sabemos que es un mes muy importante para toda la familia, donde hay acontecimientos de reuniones familiares como es el hecho de Navidad, es un mes donde hay un movimiento comercial muy importante y, por supuesto, se despide el año en este mes de diciembre”, expuso.

Jaldo sostuvo que la planificación del operativo respondió a un escenario de alta circulación y expectativas económicas para múltiples sectores comerciales. “Es decir, que hay un movimiento de gente, un movimiento comercial. No es un mes cualquiera, es el último mes del año, donde nosotros queremos hacer, como lo venimos haciendo en años anteriores, garantizar la paz social en la provincia, garantizar la seguridad en la provincia, para donde cada una de las familias de los tucumanos puedan transitar libre y seguro y seguros en la calle”, expresó.

En ese sentido, el Gobernador remarcó la importancia de ofrecer condiciones para que los comercios afrontaran un período clave para su actividad. “Y donde también los diferentes comercios puedan tener la tranquilidad, porque hay muchos comercios producto de que el consumo ha bajado sustancialmente y donde las ventas, por lo tanto, han sido menores, están esperando este mes de diciembre con mucha expectativa para poder vender, para poder comercializar, y también nosotros tenemos que acompañar, fundamentalmente, garantizando seguridad y paz social en la provincia”, indicó.

En relación con el dispositivo que se presentó, el gobernador explicó que el Operativo “Felices Fiestas” formó parte de un esquema de trabajo que se extendería luego a los principales destinos turísticos durante la temporada alta. Agradeció a las autoridades presentes y reiteró la necesidad de mantener la línea de trabajo establecida: “No hay margen para error”, afirmó.

El operativo involucró a todas las áreas de la fuerza provincial. Jaldo detalló que participarán “más de cuatro mil, cuatro mil quinientos integrantes de la Policía de las diferentes unidades especiales y de las diferentes regionales, que van a ser parte de este operativo”.

Durante su intervención, el mandatario expresó que el Gobierno asumió el compromiso de conducir la provincia con una política de seguridad definida desde el inicio de la gestión. Recordó el inicio de su administración y afirmó: “En seguridad, claro que hemos demostrado a la policía que obedecía y acataba la planificación desde el momento que nos hicimos cargo del gobierno, aquel 29 de octubre del año 2023”. Señaló que la conducción provincial estableció lineamientos que contaron con acompañamiento institucional y sostuvo que esa planificación se vinculó con un esquema de política carcelaria. “No puede haber política de seguridad si no hay política cancelaria”, afirmó.

Narcomenudeo

El gobernador también mencionó la coordinación con organismos federales para enfrentar delitos complejos. Remarcó que la Provincia acompañó las acciones vinculadas con la lucha contra el narcotráfico y subrayó el avance contra el narcomenudeo. Expresó: “También le venimos dando la lucha frontal al narco-menudero”, al que definió como un factor que afectó a distintas generaciones. Consideró que este trabajo constituyó una responsabilidad asumida por el Gobierno y la fuerza provincial. En ese sentido sostuvo que son 300 personas que van a ser juzgadas por este delito.

En otro tramo, Jaldo se refirió a los casos individuales de integrantes de la Policía que actuaron fuera del marco legal. Sostuvo: “Son unos cuantos que han obrado fuera de la ley, son esos cuantos que han obrado fuera de la Constitución”. Explicó que esos efectivos fueron separados inmediatamente y aseguró la continuidad de esa medida para quienes incumplieran normas y directivas. Recordó que la institución funciona bajo un criterio de verticalidad y explicitó que el accionar de algunos casos particulares no definiría al conjunto de la fuerza

El lanzamiento del Operativo “Felices Fiestas” formalizó el inicio de una etapa de trabajo intensivo para la Policía de Tucumán. El Gobierno provincial afirmó la continuidad de la política de seguridad y reafirmó la instrucción de consolidar la presencia preventiva en toda la jurisdicción con el objetivo de garantizar la tranquilidad pública durante las celebraciones de fin de año.

Dispositivo especial

Acevedo sostuvo que diciembre exigió un dispositivo especial por su dinámica social y comercial. Expresó que la planificación se orientó a acompañar un período de intensa actividad en la vía pública. “La expectativa de que los tucumanos y tucumanas tengan unas felices fiestas. Nosotros sabemos que el mes de diciembre es un mes muy sensible, un mes donde hay una dinámica y una movilidad mayor en todos los aspectos. El comercio se dinamiza, toda la familia se reúnen en el veinticuatro y el treinta y uno. Hay un movimiento que implica una mayor necesidad de presencia policial en la calle”, afirmó. Señaló que el Gobierno provincial dispuso poner en marcha el operativo desde el inicio del mes con el objetivo de preservar la paz social. “La jefatura de policía y el gobernador han dispuesto que lo que queremos es preservar la plaza social acá en Tucumán, y en ese sentido vamos a trabajar todos juntos y pedimos también la colaboración de toda la ciudadanía”, indicó.

En toda la provincia

Por su parte, el ministro Agüero Gamboa informó que el despliegue alcanzó cada ciudad y cada localidad de Tucumán. Describió que el dispositivo implicó un aumento de la cobertura policial y la reasignación de funciones dentro de la fuerza. “Este operativo se va a realizar en toda la provincia, es decir, que en cada pueblo de Tucumán se va a ampliar la cobertura policial”, señaló. Explicó que diciembre, enero y febrero representaron los meses de mayor actividad para la Policía, por lo que el personal administrativo pasó a cumplir tareas operativas. “Todos van a cumplir tareas en la calle, tareas en los comercios, en los operativos que van realizando de prevención, como también en aquellos puestos fijos”, detalló. Añadió que los cadetes del último año se incorporaron a las prácticas operativas en territorio. “Va a haber mayor presencia policial las veinticuatro horas en toda la provincia”, afirmó, y precisó que también se reforzaron los controles en rutas, ríos y zonas turísticas ante el incremento de visitantes.

Unidades especiales

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó que la ciudadanía advirtió la ampliación del despliegue operativo. Indicó que se incorporaron unidades especiales y se ajustaron recorridos en función de los movimientos del mes. “Los tucumanos van a notar mayor presencia, va a notar mayor compromiso de la policía, el que venimos teniendo. Incrementamos las unidades especiales, infantería, Grupo 0, Dijedro, en todas las ciudades importantes, en todos los barrios, ampliamos el recorrido”, expresó. Sostuvo que la institución continuó revisando su esquema operativo para adaptarlo a las necesidades del territorio. “Vamos a seguir cambiando el sistema operativo de la policía de Tucumán donde sea necesario”, afirmó.

Girvau informó que aproximadamente 6.000 agentes participaron del dispositivo, apoyados por los móviles de toda la provincia, las unidades del 911, patrullas motorizadas y bicicletas policiales. También señaló que se reforzaron los controles nocturnos y la articulación con los municipios en materia de alcoholemia y eventos masivos. En su exposición, agregó que la fuerza mantuvo una política de respuesta inmediata ante hechos delictivos. “Avisarle al delincuente que va a estar una policía mucho más atenta, de la que viene estando, que vamos a dar respuesta y lo vamos a ir a buscar cuando se comete un delito”, afirmó.