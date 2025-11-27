Becas Progresar: ¡No te demores con el certificado! Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre



Se viene el cierre de año y, entre parciales, carpetas y planes para el verano, hay algo que no podés dejar pasar: cargar tu certificado de actividades formativas en la plataforma de Mí Argentina. El Ministerio de Educación de Tucumán avisó que el proceso ya está en marcha y que tenés tiempo solo hasta el 30 de noviembre para subirlo. Sí, leíste bien: ¡queda muy poco!

Este certificado demuestra que participaste en alguna actividad formativa durante el 2025. Puede haber sido un taller, curso, capacitación o instancia educativa que te haya sumado algo en tu formación. Sin ese documento cargado, no vas a poder cobrar las cuotas que te corresponden, así que mejor hacerlo ahora y evitar el drama de último momento.

Una vez que lo subas, tu escuela o institución tiene tiempo hasta el 30 de diciembre para validar la info. Es importante que lo hagas cuanto antes, porque si no está validado, la beca puede quedar en pausa. Y nadie quiere perder ese apoyo justo cuando más se necesita.

Este trámite es obligatorio y forma parte de las políticas de inclusión educativa que buscan acompañarte en tu recorrido como estudiante. Así como te vacunás o hacés una ecografía, certificar actividades formativas también es parte del combo de cuidados escolares que te ayudan a seguir avanzando.

¿No sabés cómo hacerlo? Hay un instructivo oficial que te guía paso a paso. Pedilo en tu escuela, buscá en la web de Progresar o consultá con el referente de Becas de tu institución. Lo importante es que no te quedes afuera. Si ya hiciste alguna actividad este año, ¡dale valor y cargá el certificado!

Por consultas y dificultades en la carga podés consultar hasta el viernes 28 de 07:00 a 19:00 a:

[email protected]