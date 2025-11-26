Alderetes: una estudiante fue acuchillada dentro de una escuela secundaria

Una estudiante de 13 años fue herida con un cuchillo por un compañero en plena clase en la Escuela Media de Alderetes. La víctima está fuera de peligro y la Justicia investiga el caso como tentativa de homicidio.

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de la comunidad educativa de Alderetes este martes por la tarde, cuando una estudiante de 13 años fue atacada con un cuchillo por un compañero dentro del aula de la Escuela Media de esa localidad. El hecho ocurrió alrededor de las 16.50 y activó un rápido operativo policial y judicial.

Según fuentes de la Comisaría Martín Miguel de Güemes, el ataque se produjo mientras ambos adolescentes se dirigían al recreo. Sin mediar discusión previa, el agresor extrajo un cuchillo tipo Tramontina de 30 centímetros y lesionó a la alumna en la región del pecho.

Una unidad del servicio de emergencias 107 llegó al establecimiento minutos después y trasladó a la víctima al Hospital de Niños. Allí fue atendida por personal médico, que confirmó una herida de arma blanca en la zona mamaria. Afortunadamente, la adolescente quedó fuera de peligro.

Intervención judicial y nuevas medidas

El arma blanca fue secuestrada por efectivos policiales, quienes notificaron del caso a la Unidad Fiscal Criminal N.º 1. En un primer momento, el hecho fue caratulado como “tentativa de homicidio” y luego derivado a la Unidad Fiscal de Homicidios de la II° Nominación.

Las autoridades judiciales ordenaron la intervención del laboratorio de criminalística, la toma de declaración a la directora del colegio, y una evaluación médico-legal de la menor una vez que reciba el alta hospitalaria. En cuanto al agresor, se dispuso que, tras ser identificado oficialmente, fuera entregado a sus familiares.

Un hecho que enciende alertas

La investigación sigue en curso para esclarecer las motivaciones del ataque y determinar si hubo antecedentes o señales previas de alerta. Desde la institución educativa aún no se difundió un comunicado oficial, aunque trascendió que se trabaja en la contención del resto de la comunidad escolar.

El caso reaviva la preocupación sobre la violencia en entornos escolares y el acceso de menores a armas blancas. Mientras tanto, se espera que el Ministerio de Educación y organismos de protección de menores tomen intervención para reforzar medidas preventivas.