Conmoción en Atahona por un hombre que invitaba a jugar a la ruleta rusa en las redes sociales

Una publicación en Facebook que mostraba a un hombre apuntándose al rostro con un arma y lanzando un mensaje desafiante relacionado con la “ruleta rusa” desencadenó un operativo policial en la pequeña localidad de Atahona, departamento de Simoca. Las autoridades intervinieron ante el contenido intimidatorio de la imagen, que sugería disposición a la violencia y ponía en riesgo tanto al autor como a terceros.

Según fuentes policiales, el mensaje advertía que “no tenía problemas donde quisieran y como quisieran” e invitaba a “jugar a la ruleta rusa”, lo que generó alarma entre los vecinos del pequeño pueblo y llevó a la intervención del personal investigativo de la Comisaría de Simoca. Tras averiguaciones en la zona, los agentes lograron identificar al presunto autor de la publicación y su domicilio.

Con esos datos, la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción pidió medidas judiciales y este lunes, por orden de la jueza Elena Grellet, se realizaron dos allanamientos simultáneos en Atahona. En una de las viviendas —relacionada con un hombre conocido como “Pinchao”— se secuestraron dos teléfonos celulares: un Samsung azul con daños en la pantalla y un ZTE negro con el vidrio templado roto. En el otro domicilio, el procedimiento no arrojó resultados.

El arma mostrada en la imagen no fue hallada, por lo que la Justicia continúa investigando su existencia y origen. El Ministerio Público Fiscal mantiene la causa abierta y evalúa si la publicación constituye una amenaza penal y si se dispondrán nuevas medidas.