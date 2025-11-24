Buscán a un joven tucumano que desapareció mientrás pescaba el Río Dulce

Un operativo del GER y de la Comisaría Comunitaria Nº 20 se desplegó este lunes por la tarde en Tasigasta, departamento Atamisqui, Santiago del Estero, tras la desaparición de un joven que habría caído al Río Dulce mientras pescaba.

Según el parte policial, el alerta ingresó a las 14.45 mediante un llamado de Javier Pacheco, que se encontraba en la zona conocida como “Bajada de Orfi Gallo”. Al arribar, los efectivos entrevistaron a dos acompañantes del joven, identificados como Santiago Leiva (22) y José Luis Leiva (45), ambos domiciliados en Tucumán. Indicaron que habían llegado al río cerca de las 9 junto a Aníbal Ledesma (24), oriundo de Sumampa y actualmente residente en Tucumán.

De acuerdo con los testigos, Ledesma ingresó al agua para pescar, perdió la estabilidad y fue arrastrado por la corriente. Sus amigos y otras personas que se encontraban en el sector intentaron rescatarlo sin éxito. El grupo había arribado en un Volkswagen Suran.

Las fuerzas presentes aseguraron la zona y continuaban con las tareas de rastrillaje a lo largo del cauce. La Fiscalía interviniente fue informada de las actuaciones y se mantienen las búsquedas activas.