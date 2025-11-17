lunes 17 de noviembre de 2025
Monterizos
17 Nov 2025

Intentó cambiarse ropa mientras conducía y volco con su auto en la ruta 38

En la noche del pasado domingo, alrededor de las 22:00 horas se produjo un siniestro vial sobre la ruta 38, a la altura de Pueblo Viejo, Rumi Punco, departamento de La Cocha.

Un automóvil Renault Logan, conducido por una persona de sexo femenino volcó y  tuvo que ser por personal del sistema de emergencia 107 y trasladada al hospital de La Cocha, donde fue diagnosticada con un ataque de nervios. Luego, fue derivada al hospital Padilla para estudios más complejos.

Según la investigación, la conductora manifestó que se dirigía desde Rumi Punco hacia La Cocha y, al cambiarse de remera, perdió el control del vehículo. No hubo otros vehículos involucrados.

La fiscalía, a cargo de la Dra. Cecotti Luciana, dispuso que no se realicen actuaciones adicionales, ya que no se reconoce la presencia de ningún delito. El vehículo fue entregado a un familiar de la víctima

