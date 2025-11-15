Grave accidente en Monteros: una mujer sufrió fractura tras un choque entre una camioneta y una moto

Un violento siniestro vial se registró este sábado por la tarde en la ciudad de Monteros, dejando como saldo una mujer herida con fractura expuesta en su pierna derecha. El hecho ocurrió alrededor de las 16:50 en la intersección de calle Mariano Moreno y Alberdi, cuando una camioneta y una motocicleta colisionaron por causas que aún se investigan.

Según los primeros detalles, el accidente involucró a una camioneta Chevrolet Tracker conducida por Julio César Rosales, oriundo de León Rougés, quien circulaba en sentido este-oeste por calle Mariano Moreno. Por razones que se tratan de establecer, el vehículo impactó contra una motocicleta Gilera Smash 110 cc conducida por Norma Rodríguez, de 50 años, quien viajaba acompañada por una menor de edad.

A raíz del fuerte impacto, Rodríguez sufrió una fractura expuesta en el miembro inferior derecho, por lo que debió ser inmovilizada en el lugar con una férula antes de ser trasladada en ambulancia del Servicio de Emergencias 107 al Hospital Regional Lamadrid. La menor que viajaba como acompañante sufrió lesiones leves y fue asistida por personal médico en el lugar.

En el operativo intervinieron Defensa Civil Monteros, Bomberos Voluntarios, Policía y el Servicio 107, quienes trabajaron en la asistencia de las víctimas y en la regulación del tránsito en la zona.

Las causas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.