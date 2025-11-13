Atención estudiantes: tenés certificar tus Actividades Formativas de Becas Progresar

El Ministerio de Capital Humano informa que, en el marco de la Convocatoria 2025, los becarios de la línea Progresar Obligatorio deberán realizar una Actividad de Extensión Formativa para percibir la cuota que completa el esquema total de la Beca, a través de su participación en actividades formativas, como así también en otras actividades extracurriculares organizadas por las instituciones educativas.

Las Actividades de Extensión Formativa podrán ser propuestas existentes o generadas en el ámbito escolar, municipal, jurisdiccional o nacional, vinculadas con las trayectorias educativas y complementarias a la propuesta formativa de la escuela.

La realización de estas actividades rige para los adjudicados en la Primera y Segunda Convocatoria.

La Certificación de Actividades de Extensión debe realizarse:

- En el caso de los becados, tendrán tiempo de informar la actividad realizada hasta el 30 de noviembre.

- Las instituciones educativas podrán validar las actividades hasta el 30 de diciembre.

Pueden otorgar a los estudiantes la certificación de las actividades de extensión formativa los Programas dependientes de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas como: Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, Debate Joven, Educación Solidaria, Medios Escolares y Caminos de Aprendizaje.

Los trámites de Progresar no requieren gestores ni intermediarios. La gestión es personal, gratuita y se realiza a través de los canales oficiales.

Para más información en relación al modelo de certificado y al instructivo de actividades de extensión formativa, los interesados pueden visitar:

www.argentina.gob.ar/progresar

o consultar en:

[email protected]