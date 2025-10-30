jueves 30 de octubre de 2025
30 Oct 2025

"Estoy 10 veces más loco que vos": el escalofriante audio del joven que llevó a su ex a quitarse la vida

Tucumán sigue conmocionada por la muerte de Karla Nahir Naomi Robles, una joven de 27 años que durante tres años denunció hostigamiento, amenazas y acoso por parte de su expareja, Diego Zerda. Su familia denuncia que, pese a las reiteradas presentaciones judiciales y las medidas de restricción, él la instigó a quitarse la vida el pasado 24 de octubre.

Horas después del fallecimiento de Karla, su hermano Nazareno recibió un mensaje de audio de WhatsApp que agrava el dolor y el espanto. En la grabación, el acusado —visiblemente enfurecido— lanza una serie de amenazas directas contra la familia Robles.

El intimidatorio audio que envió Diego Zerda a la familia de Karla

En el mensaje, que fue compartido por los familiares y amigos de la víctima, se escuchaba a Zerda visiblemente enfurecido diciendo: “Tu hermana me empezó a bardear, me trató de flaco pipero. Tu hermana diez veces se ha querido quitar la vida. No vengas a querer echar la culpa acá. Si vos tocás a mi vieja o a cualquiera de mi familia te voy a descuartizar".

Además, Diego expresó: "Yo ya no estoy en mi casa, ando en la sombra y te juro por Dios que no me vas a encontrar. Vos tocás a alguien de mi casa y yo te voy a descuartizar con la mano. Estate pillo".

