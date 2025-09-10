Las instituciones monterizas están habilitadas a la revisión de 2da certificación de Progresar

El Ministerio de Educación de Tucumán informa que se encuentra habilitada la revisión de la segunda certificación del programa Becas Progresar, con plazo vigente hasta el 19 de septiembre de 2025. Esta instancia incluye a los becarios cuya beca fue suspendida como resultado de la segunda certificación, ya sea por figurar como pendientes o haber sido certificados como no regulares tanto de Nivel Obligatorio, como Superior de gestión pública y privada.

Asimismo, se recuerda que la certificación de regularidad correspondiente a la segunda inscripción continúa habilitada hasta el 15 de septiembre, siendo este paso indispensable para avanzar con las adjudicaciones de la segunda convocatoria.

Desde Becas Progresar Tucumán se solicita a los equipos institucionales que se comuniquen con las instituciones educativas que aún tienen estudiantes pendientes, a fin de completar ambos procesos en tiempo y forma. Esta tarea resulta clave para garantizar el acceso y la continuidad de los beneficios otorgados por el programa.