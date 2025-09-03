Cómo saber quienes están suspendidos de Becas Progresar en septiembre y el motivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que ya está disponible la consulta para saber si los estudiantes cobrarán las Becas Progresar en septiembre de 2025. Para verificarlo, deben ingresar a la Certificación Negativa y seleccionar el período de agosto, dado que los pagos se realizan a mes vencido.

Un dato a tener en cuenta es que las altas se reflejan primero en la Certificación Negativa antes de aparecer en la página oficial de Becas Progresar. Por esta razón, quienes se inscribieron deben revisar allí si el beneficio fue confirmado.

Becas Progresar: quiénes dejan de cobrar en septiembre

En septiembre, no cobrarán aquellos inscriptos en la segunda convocatoria que aún no tienen retroactivo asignado. Estos estudiantes percibirán únicamente el pago mensual correspondiente, sin la liquidación acumulada de los meses anteriores.

Además, es importante recordar que la ANSES aplica una retención del 20% a los beneficiarios de nivel primario y secundario, así como a los alumnos de nivel superior durante el primer año dentro del programa. Ese monto retenido se libera recién al finalizar el ciclo lectivo, siempre y cuando la institución educativa confirme la regularidad académica. Quienes no cumplen con este requisito pierden el derecho a cobrar ese porcentaje.

Becas Progresar: montos que se pagan en septiembre

Estudiantes de la primera convocatoria : cobrarán la sexta cuota del ciclo lectivo junto con el retroactivo de los meses anteriores . Total para quienes reciben el 100% del beneficio: $210.000 . Total para quienes tienen la retención del 20%: $168.000 .

: cobrarán la junto con el . Estudiantes de la segunda convocatoria: no percibirán retroactivo. En septiembre cobrarán únicamente $35.000 o $28.000, según corresponda.

Becas Progresar: cuándo se cobra.

El Ministerio de Capital Humano recordó que las inscripciones siguen disponibles en las distintas líneas del programa:

Progresar Obligatorio : hasta el 1° de septiembre de 2025 .

: hasta el . Progresar Superior y Progresar Enfermería : hasta el 5 de septiembre de 2025 .

: hasta el . Progresar Trabajo: hasta el 30 de noviembre de 2025.

El trámite es exclusivamente online desde la página oficial del programa, con usuario de Mi Argentina. No se realiza en oficinas de ANSES. Para acceder al cobro, los estudiantes deben tener informado un CBU o CVU a su nombre.

¿Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar en septiembre 2025?

Las Becas Progresar, administradas por la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, están orientadas a acompañar a los jóvenes y adultos en sus trayectorias educativas. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con una serie de requisitos que garantizan que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan: