Becas Progresar: información para estudiantes de Nivel Superior del departamento Monteros

La Segunda Convocatoria comenzó el 18 de agosto y se extenderá hasta el 5 de septiembre, en Educacion Superior.

Si te inscribiste en la Primera Convocatoria, vas a cobrar durante todo el año (12 cuotas mensuales) Si te inscribiste en la Segunda Convocatoria, vas a cobrar la mitad de este periodo (6 cuotas mensuales). Siempre y cuando cumplan con la totalidad de las condicionalidades exigidas

Cobrás el 80 % mensualmente y el 20 % restante si la institución acredita que fuiste alumno regular y cumplís con las condicionalidades de la línea. Consultá el reglamento acá

El dinero se te deposita en una cuenta bancaria o billetera virtual a tu nombre.

¿A quién está dirigido?

A estudiantes de carreras universitarias, de formación superior no universitaria y de Enfermería.

¿Qué necesito?

Cumplir con los requisitos de edad y académicos.

Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deberán ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVN).

Si sos ingresante, debés acreditar regularidad. Si estás avanzado en la carrera, tenés que acreditar regularidad y tener al menos el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudio y año.

Tipo de trámite

Personal

¿Cómo hago?

Para poder aplicar a Progresar, debés estar registrado en Mi Argentina. Más información e instrucciones en argentina.gob.ar/miargentina

Luego comenzá la inscripción a la beca, siguiendo estos pasos:

1 Ingresá en argentina.gob.ar/progresar

2 Hacé clic en el botón de la línea a la que te querés inscribir de la sección Ingreso e inscripción por línea de beca. Se te redireccionará al login de Mi Argentina.

3 Ingresá tu CUIL y contraseña de Mi Argentina.

Al entrar, se autocompletarán tus datos personales.

4 espondé la encuesta y completá tus datos académicos.

5 Finalmente, enviá el formulario.

La solicitud estará completa una vez que termines estos pasos y envíes el formulario.

6 Si sos una persona con discapacidad o refugiada y tenés más de 24 años, adjuntá la documentación que lo avale: CUD o certificado oficial de CONARE.

Personas refugiadas: certificado oficial de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Te recomendamos

La información que vas a proporcionar en ese formulario tiene carácter de declaración jurada. Tené en cuenta que si los datos son falsos, no podrás acceder a la beca.

¿Cuál es el costo?

Gratuito

Información complementaria

