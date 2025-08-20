Becas Progresar: información para estudiantes de Nivel Superior del departamento Monteros
Si sos estudiante de nivel superior (carrera universitaria, no universitaria o Enfermería) y querés acceder a esta beca, te guiamos para que puedas tramitarla.
La Segunda Convocatoria comenzó el 18 de agosto y se extenderá hasta el 5 de septiembre, en Educacion Superior.
Si te inscribiste en la Primera Convocatoria, vas a cobrar durante todo el año (12 cuotas mensuales) Si te inscribiste en la Segunda Convocatoria, vas a cobrar la mitad de este periodo (6 cuotas mensuales). Siempre y cuando cumplan con la totalidad de las condicionalidades exigidas
Cobrás el 80 % mensualmente y el 20 % restante si la institución acredita que fuiste alumno regular y cumplís con las condicionalidades de la línea. Consultá el reglamento acá
El dinero se te deposita en una cuenta bancaria o billetera virtual a tu nombre.
¿A quién está dirigido?
A estudiantes de carreras universitarias, de formación superior no universitaria y de Enfermería.
¿Qué necesito?
Cumplir con los requisitos de edad y académicos.
Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deberán ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVN).
Si sos ingresante, debés acreditar regularidad. Si estás avanzado en la carrera, tenés que acreditar regularidad y tener al menos el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudio y año.
Tipo de trámite
Personal
¿Cómo hago?
Para poder aplicar a Progresar, debés estar registrado en Mi Argentina. Más información e instrucciones en argentina.gob.ar/miargentina
Luego comenzá la inscripción a la beca, siguiendo estos pasos:
1 Ingresá en argentina.gob.ar/progresar
2 Hacé clic en el botón de la línea a la que te querés inscribir de la sección Ingreso e inscripción por línea de beca. Se te redireccionará al login de Mi Argentina.
3 Ingresá tu CUIL y contraseña de Mi Argentina.
Al entrar, se autocompletarán tus datos personales.
4 espondé la encuesta y completá tus datos académicos.
5 Finalmente, enviá el formulario.
La solicitud estará completa una vez que termines estos pasos y envíes el formulario.
6 Si sos una persona con discapacidad o refugiada y tenés más de 24 años, adjuntá la documentación que lo avale: CUD o certificado oficial de CONARE.
Personas refugiadas: certificado oficial de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
Te recomendamos
La información que vas a proporcionar en ese formulario tiene carácter de declaración jurada. Tené en cuenta que si los datos son falsos, no podrás acceder a la beca.
¿Cuál es el costo?
Gratuito
Información complementaria
Para más información consultá nuestras Preguntas frecuentes.