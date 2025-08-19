Uriel Lozano cantará en Monteros por los 271 años de la ciudad

Monteros se prepara para vivir una noche especial con motivo de su 271° aniversario. El intendente municipal, Francisco “Panchito” Serra, confirmó este martes que el reconocido cantante de música tropical Uriel Lozano se presentará en la ciudad como parte de los festejos oficiales.

El evento tendrá lugar el jueves 28 de agosto desde las 20:00 en el Gimnasio Municipal "Prof. José Nicolás Russo", donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una velada cargada de música y celebración. Además de Lozano, el escenario recibirá a Dani Hoyos y Valentina Márquez, quienes completarán la cartelera artística de la noche.

“Este 28 de agosto celebramos juntos un nuevo aniversario de nuestra querida ciudad. Son 271 años de historia, cultura, tradición y trabajo colectivo que nos llenan de orgullo y nos inspiran a seguir construyendo un Monteros cada vez mejor”, expresó el jefe municipal al invitar a la comunidad al encuentro.

Con un fuerte mensaje de unidad, Serra destacó la importancia de que el festejo sea compartido: “Los invito a ser parte de esta gran fiesta de todos, porque Monteros es su gente, sus barrios, sus raíces y su futuro”.

Los preparativos ya están en marcha para lo que promete ser un gran show popular, con entrada libre y gratuita.