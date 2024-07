¿Qué pasa con las Becas Progresar?

El 17 de mayo concluyó la posibilidad de inscripción para las Becas Progresar 2024. A partir de esa fecha se debía esperar un mes, para poder conocer los resultados. Sin embargo, los estudiantes siguen sin tener los datos finales.

Los estudiantes ingresan a sus cuentas y en "Estado de Solicitud" sigue el mismo comunicado, el cual indica "estamos terminando de evaluar tu postulación al Progresar. Te informaremos sobre tu aplicación a la beca cua do el proceso finalice".

Estudiantes de secundaria y superior ingresan a diario para ver si hay alguna novedad; "Así sea que no fui aprobada, pero que ya den los resultados" indicó a MONTERIZOS, Sofía Gómez, estudiante de Nivel Superior y quien agrega "Mí vecina que está en el último año de secundaria, tampoco tiene novedades. Hablando con ella nos pusimos en contacto con otros estudiantes y cada vez somos más. Entonces nos dimos cuenta que no éramos 20 personas, somos miles que no tuvimos renovación o no les aprobaron a los que se inscribieron por primera vez".

Gabriel Acuña, estudiante universitario, también contó su experiencia "No pasaba nada. Así que varios sacamos turno en ANSES y al final ahí saben menos que nosotros. Nos dijeron que los datos cargados están bien y que solo hay que esperar".

Mientras tanto, las fechas de pago siguen saliendo "pero a todos los que recibíamos el beneficio antes, y a quién preguntamos, nadie la está cobrando. Y las respuestas que recibimos no aportó nada" añade Acuña.

Los estudiantes afirman que intentaron tener información por todas las vías que, se suponen, debían estar habilitadas, pero tampoco responden.

Se cumplieron dos meses desde el cierre de inscripción para el beneficio, que tenía como objetivo inicial mitigar las desigualdades sociales y económicas que dificultan el ejercicio del derecho a la educación. Fortalece las trayectorias de quienes buscan finalizar su educación obligatoria, formarse profesionalmente o estudiar una carrera de nivel superior.

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública desarrollada por el Ministerio de Educación de la Nación, hoy perteneciente a la órbita de Capital Humano. Fue creado a través del decreto 84/2014.