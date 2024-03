Viral: Le negaron el uso de un pasaje anticipado en el Exprebus, por actualización de precios

Teléfono para Defensa al Consumidor y la empresa de transporte público de gestión privada: Exprebus. Una pasajero expuso lo que le ocurrió en una unidad el pasado 5 de marzo cuando quiso viajar.

Nora Cristina Carrizo, usuaria de Facebook y pasajera del Exprebus, relató lo que le pasó el pasado martes con el chofer de la unidad 167 al mediodía.

La pasajera subió al colectivo entregó el boleto que había comprado anticipadamente Concepción-Aguilares, pero el chofer "lo miró unos instantes y me dijo: este boleto esta vencido!". Norma se disculpó y le dio otro "que había adquirido el día viernes".

La sorpresa fue cuando solicitó que le devolviera el supuesto boleto vencido, a lo cual el chofer se negó aduciendo: "no se lo voy a devolver, pretende perjudicar a otro chofer con este boleto!". Norma no se amedrentó e insistió en que le entregara, puesto que le pertenecía.

La situación se volvió aún más violenta, puesto que el conductor de la unidad "tomó su lapicera azul y comenzó a rayar el boleto dejándolo inservible". La mujer expresa sobre el momento "Haciéndome ver delante de los pasajeros como una sinvergüenza".

Norma se dirigía a Aguilares, en el viaje y más tranquila, después de lo ocurrido, tomó el boleto que el chofer había dañado y lo observó con atención "y sorpresa!" La fecha de vencimiento es el 09/03/24, es decir que no estaba vencido.

Norma antes de bajar, le indicó el error del chofer y le hizo ver, que el boleto no estaba vencido, argumento sostenido por el conductor para negarle su uso. Y aquí viene otra situación de destrato: "me contestó 'pero tiene el precio viejo y hoy aumentó'".

La pasajera reflexiona "Si era anticipado obviamente tenía el precio anterior. Se que somos humanos y que nos podemos equivocar, pero el maltrato y la humillación no son equivocaciones. No puedo tolerar ser tratada de esta manera. Espero que la empresa se haga cargo de esta situación, porque haré las acciones que correspondan ante este daño sufrido".

Los pasajeros no son culpables de las medidas que se toman en relación a acuerdos de gremios, empresarios y gobierno. Los boletos emitidos con anticipación no pierden su validez, aún habiendo una actualización en el precio. Ya que la compra fue realizada acorde a las medidas vigentes en su momento y el pasaje no tiene uso de 24 horas.

Derecho del usuario

Según advierte la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de Argentina:

En todos los medios de transporte, tenés derecho a:

Que se respeten los recorridos, frecuencias y tarifas aprobadas de los servicios.

Que los servicios se presten con vehículos y conductores habilitados.

Ser tratado con respeto en todo momento .

. Realizar tus reclamos tanto ante la empresa como en este organismo. Conocé qué requisitos son necesarios para realizar una denuncia.

Recibir respuesta de tus reclamos.

En el transporte urbano, tenés derecho a:

Ascender y descender en paradas autorizadas.

Ascender y descender del vehículo en cualquier esquina de 22.00 a 6.00 horas, o durante todo el día, en días de lluvia.

En el transporte interurbano, tenés derecho a:

Transportar en forma gratuita hasta 15 kilogramos de equipaje, recibiendo el ticket correspondiente al momento de entregarlo al conductor. Conservá ese comprobante hasta el momento en que te sea devuelto el equipaje en buen estado.

Opcionalmente, podrás reclamar el contenido del equipaje, aumentando el monto de cobertura del seguro. Este servicio es arancelado.

Si la empresa cancela el viaje, o sufre interrupciones durante el mismo, deberá devolver el importe del pasaje.

Devolver el boleto si no deseas utilizarlo. En este caso, el monto de la devolución será proporcional a la fecha en que lo devolvés, sin importar la modalidad de pago (efectivo, tarjeta de débito o crédito), según el siguiente detalle: Desde las 24 horas anteriores y hasta la hora de salida del vehículo: se devolverá el 70% del valor del pasaje. Desde las 48 horas y hasta las 24 horas anteriores a la salida del vehículo: se devolverá el 80% del valor del pasaje. Devoluciones efectuadas con más de 48 hs de anticipación a la fecha del viaje: se reintegrará el 90% del valor del pasaje.

Tenés derecho a ser indemnizado en caso de que tu equipaje no te sea devuelto. Si ocurriese algún otro inconveniente con la entrega del mismo, por favor comunicate con nosotros.

Por mayor información: https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/derechos-de-los-usuarios