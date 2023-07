Ajedrez: Torneo Gran Prix Homenaje a "Baby Rocha"

Este domingo 9 de Julio, el ajedrez tendrá su gran cita en el CIC de Máxima, en Ayacucho y Catamarca. Los mejores trebejistas de la ciudad se daran cita para esta gran velada.

El inicio del Gran Prix, homenaje a "Baby Rocha", uno de los grandes jugadores de Monteros, recientemente fallecido, se jugará con el sistema Suizo a 5 Rondas y con un ritmo de 20 + 5.

"El objetivo es sacar al mejor jugador de Monteros y en el futuro competir junto con los otros mejores posicionados contra clubes del resto de la provincia", expresaron desde el club de Ajedrez Dos Torres.

El club Dos Torres está federado y avalado por la Fada(Federación Argentina de Ajedrez) y cuyo presidente es Ricardo Medina, ex campeón nacional de categorías sub 14 a sub 18 en LADAI.