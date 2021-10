COVID-19: Medina Ruiz confirmó dos casos de la variante Delta en Monteros

El secretario ejecutivo médico del Siprosa Luis Medina Ruiz, confirmó hoy que en Monteros se detectaron dos casos de la variante Delta. "La variante ya apareció en otros municipios, muchos con relación con Famailla, donde tenemos 17 detectados con la variante.

Con respecto a los primeros casos de la variante en Monteros, el funcionario de la cartera sanitaria indicó: "En Monteros son dos personas, un matrimonio controlado, aislado que no está grave. La buena noticia es que la variante Delta en los vacunados no hacen un caso grave". "Hay otros contactos estrechos negativos, pero salen casos complementarios".

Al mismo tiempo señaló que "son 13 casos de personas que vienen del extranjero en la provincia positivos, con Delta, siempre en aislamiento, prácticamente todos de alta, dos o tres personas del extranjero todavía en aislamiento controlado, eso logró postergar el ingreso a la provincia con variante Delta".

Sobre la situación epidemiológica en la provincia, Medina Ruiz dijo: “hay una situación estable, con menos de 100 casos por día y luego de cinco días sin fallecidos, que es lo que queríamos lograr. Sin embargo, todavía tenemos pacientes internados en terapia intensiva, y nuevos contagiados".

El funcionario explicó que quieren avanzar con la vacunación, "porque hay quienes todavía tienen pendiente la segunda dosis teniéndola disponible, gratuita y sin turnos”. "Hay una preocupación en el mundo porque la vuelta a las restricciones y problemas severos en internaciones y fallecidos se dan por la variante Delta. En Inglaterra hay cuarta y quinta ola con más de 200 fallecidos en personas no vacunadas, eso nos tiene que llamar la atención".