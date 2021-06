Vacunación: Está noche se habilitará la inscripción para tucumanos de 30 a 34 años

El Ministerio de Salud de Tucumán informó que permitirá desde esta noche la inscripción para la vacunación de ciudadanos de 30, 31 y 32 años, tras haber anunciado ayer el inicio de vacunación desde esta jornada para personas de 33 y 34 años.

Para inscribirse, podrán hacerlo por medio del sitio www.vacunartuc.gob.ar. Quienes lo hagan, obtendrán turnos en el nodo más cercano a su domicilio. En tanto que las personas que no sepan gestionar sus turnos o no tengan acceso a conectividad, podrán asistir personalmente al nodo de su ciudad para ser empadronados e inmunizados.

A partir de las 11, arribarán 42 mil nuevas vacunas de AstaZeneca, con lo quela megacampaña de inmunización contra el coronavirus planificada por el Ministerio de Salud de la Provincia avanza a destajo en Tucumán.

Las inmunizaciones serán recibidas por la ministra de Salud, Rossana Chahla. Las dosis serán almacenadas en el Depósito Central del Siprosa para su distribución en los 24 nodos de vacunación de la provincia, lo que posibilitará la continuidad de vacunación que, durante la mañana de hoy comenzará a aplicarse a personas de 33 y 34 años en San Miguel de Tucumány, pasadas las 13, se desarrollará en el resto de los nodos del Siprosa en el interior tucumano. La diferencia horaria se debe a las tareas de logística y distribución de las dosis en el interior provincial.

Chahla, al ser entrevistada en Radio LV12, expresó: “ayer recibimos 28.800 dosis de Sinopharm y hoy recibimos 42 mil dosis de AstraZeneca” y dijo que la provincia recibió más de 770 mil dosis de las cuales fueron colocadas 720.183, es decir el 92,6%.

“Esta semana esperamos terminar con las personas de 33 y 34 años y esta noche vamos a abrir el padrón para personas de 30, 31 y 32 años”, comentó

Baja de casos

“Si bien no siguió una curva exponencial, como ocurrió hace 15 días que llegamos a 1500 casos diarios, estos descendieron pero la meseta sigue siendo alta porque son alrededor de 1000 casos diarios. El 5% de estas personas necesitamos asistir en el Sistema de Salud y un porcentaje de ellas va a terapia intensiva”, comentó Chahla.

Por otra parte, remarcó: “Estamos un poco más tranquilos. Relativamente. Porque la curva no subió pero dependerá de lo que hagamos socialmente. Si tenemos reuniones y contagios, esta curva se puede disparar a más de 1000 casos. Ayer estábamos con el 77% de camas ocupadas. Esto para nada significa que estamos tranquilos”.

Cepas

“En Tucumán tenemos varias de las nuevas variantes: Manaos, California, Andina, Reino Unido y Río de Janeiro. Estamos trabajando mucho con la sanidad de fronteras para detectar casos con estas variantes. Quienes ingresan al país desde el exterior hacen un PCR con 72 horas y al llegar al territorio argentino lo vuelven a hacer. Esto también ocurre cuando arriban a Tucumán y a los siete o 10 días se realiza otro nuevamente. Para ello se hace firmar una declaración jurada. Pedimos a estas personas que cumplan con el aislamiento recomendado. Es muy importante que no se reúnan con otras personas para evitar contagios”.

Combinación de vacunas“Nosotros todavía no tenemos ninguna normativa nacional como para seguir estos esquemas de vacunación. Sabemos que las vacunas que se desarrollaron con las mismas plataformas se podrían combinar. Esta semana o la que viene habrá una reunión de un Consejo Federal con alguna planificación para complementar a las personas que recibieron el primer componente de la Sputnik. De Astrazeneca y Sinopharm la gente que tiene la primera dosis vaya a colocarse las segundas dosis que están disponibles”, contó.

En la provincia hay 2000 personas que no fueron por los nodos vacunatorios para recibir la segunda aplicación: “Estamos llamándolas para que puedan hacerlo y ver el motivo por el que no concurrieron. Algunos no fueron porque se contagiaron o tuvieron contactos estrechos”. En Tucumán, el 50% de las personas mayores de 18 años tiene, por lo menos, una dosis, afirmó.

“Nosotros tenemos un sistema inmunitario que, en los vacunados, en el 85% va a responder. Mientras que el 15% de todas las personas no va a responder tengan la vacuna Sputnik u otra. Si la persona fue vacunada tendrá el 85% de respuesta inmune de protección y si en algún momento sufrió Covid ya tiene una inmunidad natural por lo que la primera dosis sería un refuerzo”, declaró.