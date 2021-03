En una jornada calurosa, 370 adultos, mayores de 70 años recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V en el Polideportivo Municipal de Monteros.

Hoy, por la reprogramación de la campaña, debían concurrir 400 personas habilitadas para poder recibir las dosis, pero 30 de ellas, y por diferentes motivos (check list no aprobado, entre otros) no fueron inoculadas.

Desde Yonopongo y acompañada por una de sus hijas, llegó doña Aurelia Álvarez de 92 años. «Esperábamos desde hace tiempo la vacunación», dijo Aurelia a MONTERIZOS. «Pidió que la anotemos por Internet, ella misma quería que le coloquen la vacuna», dijo Alcira, su hija.

«Estaba tranquila, no se asustó para nada con la pandemia, vivimos en el campo y no llega mucha gente, gracias a Dios», expresó, además agregó que Alcira colabora con todos los quehaceres de la casa. «Esta muy bien de salud», dijo.

Quien también se acercó al Polideportivo, fue doña María del Rosario Argañaraz de 81 años, que llegó desde Río Seco acompañada de su nieta Romina. » No dormí muy bien anoche por estar ansiosa y nerviosa, y eso me jugo en contra porqué se me subió la presión», dijo un poco más tranquila, María del Rosario a MONTERIZOS.

«Hubo una atención incondicional ante los jubilados. desde personal vial como enfermeras, organización esa calidez y mimos que hacían a uno sentir tranquilos», dijo.

«Hoy me encuentro muy feliz de haber podido recibir vacuna era algo inalcanzable que lo veía muy lejos cuando nombraran la palabra «Vacuna», y en este día tan especial por conmemorar Día Internacional de la Mujer quedará en mi memoria, en grandeza de lucha», cerró visiblemente emocionada María, que ya está tachando los días del calendarios para regresar a recibir la nueva dosis.