Este miércoles inició la vacunación contra el Covid-19 a 8.000 docentes de la provincia, en una primera etapa. Según el cronograma elaborado por las autoridades sanitarias de Tucumán en conjunto con el Ministerio de Educación, en un principio están incluido personal del nivel inicial y primaria.

Los docentes monterizos que lograron salir en el sistema, les correspondió la Técnica Juan XXIII (Chile 2100) y deberán viajar hacía la capital tucumana para su inoculación.

Claudia Heredia, docente de la escuela SIlvano Bores no dejó esconder su emoción. «Estamos esperando hace mucho tiempo esta oportunidad y no la quisimos desaprovechar. Me inscribi el primero de marzo a segundos de la apertura por internet», contó la docente.

En cuanto a la organización lo elogió en todo sentido. «Esta todo muy bien organizado, en cuatro etapas, donde en una recibimos informacion, despues hay un registro y encuesta, luego viene la vacunacion y la ultima es un monitorieo de como nos sentimos», antes de retirarse a su domicilio.

Heredia mandó un mensaje a sus colegas para que se inocuen. «Es una oportunidad que se espera a nivel mundial y nosotros la tenemos aquí, al alcance de la mano».

«Comenzamos esta nueva etapa de inoculacion con las vacunas Sinopharm, de origen chino. La misma debe ser colocada a mayores de 18 años y menores de 60″, contó Veronica Alí, a cargo de la Dirección Estratégica de Programas. El único vacunatorio para que se inocuen los docentes es el que se montó en la escuela Técnica Juan XXIII, ubicado en calle Chile al 2.100.

Alí comentó que se trata de una dosis que viene en un frasco monodosis y su conservación es temperaturas de entre 2 a 8°, un rango facilitador para la logística de la misma», afirmó la funcionaria desde la Escuela Técnica

“Los docentes conforman la nómina, lo envían del ministerio de Salud y nosotros comenzamos a emitir 300 turnos diarios en forma informatizada. Ellos pueden asistir a vacunarse de 9 a 16 horas”, aseguró Alí.