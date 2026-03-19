Ñuñorco se pone a punto: hinchas pintan el estadio y alimentan la ilusión del regreso a Primera

Hinchas de Ñuñorco pintan el estadio y las tribunas en Monteros de cara al inicio del torneo. Murales con Messi, Maradona y el “Negro” Pedraza reflejan la identidad del club y la ilusión por el regreso a Primera junto al Pulga Rodríguez.

En Monteros, el fútbol se vive con una intensidad que no necesita calendario. A días del inicio de la temporada, los hinchas de Ñuñorco volvieron a demostrar que el club no es solo un equipo, sino un sentimiento que se construye todos los días. Integrantes de la agrupación “La Banda del Tigre” llevan adelante tareas de pintura y reacondicionamiento en el estadio, con el objetivo de dejarlo en óptimas condiciones para el regreso a la competencia.

Las paredes comenzaron a hablar nuevamente. Entre pinceles, rodillos y baldes de pintura, fueron tomando forma murales que reflejan historia, identidad y orgullo. Allí aparecen figuras icónicas del fútbol como Lionel Messi y Diego Maradona, pero también un lugar especial reservado para el “Negro” Pedraza, símbolo de una de las épocas más gloriosas del club y considerado por muchos como el mejor jugador que vistió la camiseta de Ñuñorco.

El trabajo no solo apunta a lo estético. Es una señal clara del compromiso de los hinchas con la institución, en una temporada que genera grandes expectativas. El regreso a Primera reavivó la ilusión en todo Monteros, y cada detalle cuenta en la construcción de ese sueño colectivo.

En ese contexto, la llegada de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez aparece como el gran golpe del mercado y el motor de una nueva esperanza. Su presencia no solo jerarquiza al equipo, sino que también potencia el entusiasmo de una hinchada que ya empezó a jugar su propio partido desde afuera.

Con brocha en mano y pasión en cada trazo, Ñuñorco se prepara para volver a ser protagonista. Porque antes del primer pitazo, el club ya gana en pertenencia.