Allanamientos positivos en la investigación por la muerte del hombre que fue incendiado

Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia del Centro Judicial Monteros tras avances en la investigación por la muerte de Ricardo Oscar Magiantini. Las medidas se realizaron en Monteros y en el sector de Los Soria sobre Ruta 38.

La Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste llevó adelante una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga la muerte dudosa de Ricardo Oscar Magiantini, un hombre de 50 años que falleció tras sufrir graves quemaduras en Monteros.

Según informó la fuerza, la investigación se inició luego de que el 9 de marzo la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo de la fiscal Analía Domínguez, solicitara la intervención de los investigadores para esclarecer un hecho ocurrido el 28 de febrero en horas de la madrugada. En esa oportunidad, Magiantini sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo dentro de una vivienda ubicada en calle San Martín al 800, en la ciudad de Monteros, lo que posteriormente le provocó la muerte. Los investigadores manejan la hipótesis de que el incendio habría sido provocado de manera intencional por un tercero.

A partir de tareas investigativas que incluyeron información vecinal, declaraciones testimoniales y análisis de registros fílmicos de la zona, los investigadores lograron establecer que al momento del hecho la víctima se encontraba acompañada por un hombre, que sería un conocido delincuente de la zona sur, quien quedó bajo la mira de la investigación.

Con esos elementos, el juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Monteros, Matías Graña, ordenó la realización de allanamientos en dos domicilios. Los procedimientos se concretaron en una vivienda ubicada en calle San Lorenzo, en la ciudad de Monteros, y en un domicilio sobre Ruta 38, en la zona de Los Soria, ambos con resultados positivos.

Durante los operativos se secuestraron distintas prendas de vestir consideradas relevantes para la causa: un par de zapatillas Adidas blancas con tres franjas negras, un pantalón corto deportivo de color azul oscuro y una remera de mangas cortas color turquesa con inscripción en el pecho.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de los jefes de unidad, oficiales principales Luis Segundo Almaraz y Luciana Celeste Zelaya (1° y 2°).

Los allanamientos contaron además con la colaboración de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, personal de Patrulla Motorizada Monteros y fueron coordinados por el comisario inspector Carlos Fabián Díaz. Las medidas estuvieron supervisadas por el director y subdirector general de Investigaciones de la Policía de Tucumán, comisario general Miguel Ángel Carabajal y comisario mayor Ángel Eugenio Álvarez.