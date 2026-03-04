Un hombre murió incendiado en Monteros: El caso es un misterio para los investigadores

Un hombre de 50 años murió tras sufrir quemaduras en el 70% de su cuerpo en su vivienda de Monteros. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho ocurrido en calle San Martín al 800.

La ciudad de Monteros se encuentra conmocionada tras la muerte de Ricardo Oscar Mangiantini, un hombre de 50 años que había sufrido graves quemaduras en un confuso episodio ocurrido en su vivienda durante el fin de semana.

El hecho se registró en una casa ubicada sobre calle San Martín al 800, en cercanías del sector conocido como La Horqueta. Según el informe policial, alrededor de las 4 de la madrugada del viernes 27 de febrero el hombre fue rescatado con quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Monteros. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, de la capital tucumana, donde permanecía internado en terapia intensiva.

Con el paso de las horas, su estado de salud se agravó y finalmente falleció a causa de las severas lesiones provocadas por el fuego.

El caso comenzó a investigarse cuando personal del destacamento policial del hospital informó el ingreso del paciente con quemaduras de gran magnitud. A partir de ese momento, efectivos de la Unidad Regional Oeste se trasladaron hasta el domicilio para iniciar las primeras averiguaciones sobre lo ocurrido.

Vecinos del sector señalaron que Mangiantini vivía solo y atravesaba una situación de vulnerabilidad social. Algunos residentes lo describieron como una persona tranquila y amable, aunque indicaron que tenía problemas de alcoholismo.

Las circunstancias del incendio aún no están claras y en el barrio circulan distintas versiones. Una de las hipótesis que se menciona entre los vecinos es que dos personas habrían ingresado a la vivienda y, al encontrarlo tirado en el interior, le habrían prendido fuego. Otros testimonios recabados por este medio, indican que el hombre habría salido envuelto en llamas desde el interior de la casa hacia la calle, donde fue auxiliado por una persona que pasaba por el lugar y lo trasladó al hospital.

También trascendió que algunos vecinos habrían visto a dos personas correr desde la vivienda inmediatamente después del hecho, aunque esta información todavía no fue confirmada oficialmente por los investigadores.

Ante la gravedad del caso, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, tomó intervención del hecho y dispuso la participación de personal de Criminalística y Bomberos para la elaboración de la carpeta técnica, el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios vecinales.

La investigación continúa en curso para determinar con precisión cómo se originó el incendio y si existió la participación de terceros en el hecho.