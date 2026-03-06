Desgarrador relato: “¿Por qué me hicieron esto? Yo soy bueno”, gritó el hombre incendiado en plena calle

La trágica muerte de Ricardo Oscar Mangiantini, el hombre de 50 años que sufrió graves quemaduras durante el fin de semana en Monteros, sigue revelando detalles que estremecen a la comunidad. Lo que en un principio parecía un episodio confuso ocurrido en su vivienda terminó convirtiéndose en una causa judicial que ahora es investigada como “muerte dudosa”.

Mangiantini fue hallado con su cuerpo envuelto en llamas y, pese a los esfuerzos por asistirlo, falleció horas después producto de las severas quemaduras. Con el correr de los días comenzaron a conocerse testimonios de quienes estuvieron en el lugar y presenciaron los dramáticos minutos en los que el hombre luchaba por su vida.

“¿Por qué me hicieron esto?”

La concejal Belén Serra fue una de las personas que estuvieron en el lugar del hecho, que llegó tras recibir un llamado telefónico alertando sobre la situación. En diálogo con MONTERIZOS relató el impactante momento que le tocó presenciar. “Él lloraba y gritaba ‘¿por qué me hicieron esto?, yo soy bueno’”, contó la edil, visiblemente conmovida por lo ocurrido. “Fue una situación muy fuerte, siento mucha tristeza”, agregó.

Según relató, Mangiantini se encontraba consciente mientras pedía ayuda y manifestaba su desesperación.

La intervención de un bombero que pasaba por el lugar

En medio de la dramática escena, el actual secretario de Gobierno de Monteros, Omar Pérez, pasaba por la zona y advirtió el movimiento. Pérez, que también es bombero de la Policía de Tucumán, decidió intervenir inmediatamente. “El hombre salió por sus propios medios de la vivienda y estaba en la vereda prendido fuego”, relató el funcionario a MONTERIZOS.

Ante la urgencia del momento, Pérez reaccionó de inmediato: se quitó la remera, la mojó en el cordón de la calle y con esa tela húmeda comenzó a sofocar las llamas junto a otra persona que se encontraba en el lugar. “La desesperación del momento y de ver las llamas fue muy fuerte. Entre todos logramos apagar el fuego”, explicó.

La biomédica Natalia Santilli, directora de Coordinación Técnica del Ministerio de Salud, también se encontró con la escena y colaboró intentando detener vehículos para trasladar al hombre y conseguir asistencia médica. "Pasaba por el lugar, lo vi al señor prendido fuego y puse el vehiculo cruzado en medio de la calle para detener a la gente", dijo. "La respuesta de Omar y de otras personas fueron claves", dijo.

Personal de Defensa Civil Monteros, y luego el Servicio de Emergencias 107, tomaron intervención del hecho luego de los llamados.

La investigación avanza

Mientras los vecinos continúa conmocionada por el hecho, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

La causa fue caratulada como muerte dudosa y, según pudo saber MONTERIZOS, tanto la Policía como la Justicia ya tendrían a algunas personas bajo sospecha, mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer qué ocurrió realmente aquella noche.

Por ahora, el caso sigue abierto y cada nuevo testimonio aporta piezas a un rompecabezas que busca explicar uno de los episodios más dolorosos que vivió la ciudad en los últimos días.