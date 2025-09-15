Comunicado: Suspenden el Festival de la Randa tras la muerte de Silvia Robles

El Cercado, atraviesa horas de profundo dolor e indignación tras la muerte de Silvia Robles, vecina y reconocida randera, víctima de un siniestro vial ocurrido la semana pasada.

El hecho, que tuvo como protagonista al comisionado comunal Carlos Juárez, derivó en un comunicado oficial mediante el cual se decidió suspender la 17° edición del Festival Provincial de la Randa.

"La Comuna de El Cercado expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Silvia Robles, vecina y randera de nuestra comunidad. Extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos, y nos ponemos a entera disposición para acompañarlos en este difícil momento", inicia el comunicado.

"En este marco de dolor, hemos decidido suspender la realización del 17º Festival Provincial de la Randa. Consideramos que este es un tiempo de respeto y acompañamiento hacia la familia y nuestra comunidad.

Por último detallan: "Asimismo, informamos que todas las personas que adquirieron entradas anticipadas podrán gestionar la devolución del dinero comunicándose con la organización a través de los canales oficiales de la comuna.