El Comisionado Comunal de El Cercado quedó aprehendido: La justicia investiga el hecho

Una verdadera conmoción se vive en la localidad de El Cercado, tras el accidente fatal que le costó la vida a Silvia Robles, de 62 años, ocurrido en la tarde del jueves en la ruta 325. La mujer, que circulaba en bicicleta, fue embestida por una camioneta Volkswagen Amarok, cuyo conductor resultó ser el comisionado comunal Carlos Juárez.

El siniestro ocurrió cerca de las 20. En un primer momento, la información indicaba que el vehículo se había dado a la fuga. Sin embargo, versiones posteriores señalaron que el conductor recorrió unos 500 metros antes de regresar. La situación generó tensión en el lugar: vecinos exaltados increparon al funcionario, acusándolo de no haber auxiliado de inmediato a la víctima. Ante ese clima hostil, Juárez se retiró rápidamente del sitio.

Horas más tarde, el comisionado se presentó en la comisaría de El Cercado con la camioneta y quedó aprehendido por orden de la Justicia, a la espera de la audiencia correspondiente. Como marcan los protocolos, se le realizaron pericias accidentológicas, dosaje alcohólico y análisis toxicológicos, cuyos resultados aún no trascendieron.

El caso generó enorme repercusión en la comunidad. Silvia Robles era ampliamente conocida y apreciada en la zona, lo que incrementó la indignación de los habitantes. Por su parte, allegados al comisionado indicaron que se trató de una tragedia y que Juárez abandonó momentáneamente el lugar por temor a ser agredido.