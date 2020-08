Asombrado el sacerdote iniciaba la tradicional misa de los domingos, y la causa de su asombro era ver el rancho, que oficiaba de capilla, totalmente lleno de fieles. Si bien todos los asistentes era vecinos del poblado, muy pocas veces los tenía a todos reunidos aquí para escuchar la palabra de Dios.

El Párroco sabía que el motivo de esa masiva presencia era el ruego silencioso de esos paisanos por tener, en pocos días, un fallo favorable a sus ruegos, a los sueños de continuar viviendo en su tierra, la misma que dejaron sus antepasados, en el cual se criaron desde niños, donde nacieron sus hijos, donde dejaron gran parte de su vida, trabajando de sol a sol.

Por eso el sermón, en este día tan especial, era el pedido de no desanimarse, de no perder las esperanzas, de creer que tendrán la ayuda de Dios, que no lo abandonará y que, por ningún causa dejen de orar y rezar.

A la salida había algunos rostros con lagrimas y una tristeza tan elocuente, que apenas la despedida, fue un simple hasta mañana.

Por José «Nino» Rivadeneira

Los capitulos

El historiador monterizo, «Nino» Rivadeinera nos contará durante 10 días, hasta llegar al 28 de agosto, detalles único de la vida en la ciudad.

1 – Cuenta regresiva con hechos histórico de la ciudad

2 – En abril de 1574, los pobladores intentaban ser desalojados de sus tierras

3 – «Preocupación de los vecinos por no encontrar documentación de sus tierras»

4 – «Los vecinos reciben un dato alentador»

5 – El antiguo poblador sorprendió a los vecinos

6 – Alegría de los pobladores por la documentación aportada