Tucumán registró picos de ocupación del 93% durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador

Durante el fin de semana largo comprendido entre el 1 y el 3 de mayo de 2026, Tucumán volvió a registrar un importante movimiento turístico y alcanzó picos de ocupación hotelera de hasta el 93% en sus principales destinos.

Los datos, recogidos por el Observatorio Turístico de la Provincia, fueron presentados en el marco de una rueda de prensa encabezada por el presidente y la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya e Inés Frías Silva, quien destacó el sostenido movimiento de visitantes en la provincia, impulsado tanto por su oferta permanente como por la realización de eventos que dinamizan la actividad en cada rincón del territorio.

En detalle, San Javier lideró la ocupación con un 93%, seguido por Yerba Buena con un 85%. También se destacaron San Miguel de Tucumán con un 53%, Tafí del Valle y Monteros con un 50% cada uno. Por su parte, El Cadillal registró un 35%, mientras que San Pedro de Colalao alcanzó un 23%.

El promedio provincial de ocupación fue del 52%, con un movimiento turístico total estimado en 46.740 personas, contemplando todas las modalidades de alojamiento, incluyendo hoteles, parahoteles, alojamientos temporarios, casas de familia y segundas residencias.

En términos económicos, el impacto generado durante estos tres días ascendió a $4.965.609.075, lo que refleja la importancia del turismo como motor de desarrollo para la provincia.

“Cada evento que se realiza cuenta con nuestro apoyo, ya sean culturales, deportivos o académicos. En definitiva son los que permiten la tracción turística, los que la mantienen y la hacen crecer”, dijo Amaya, quien informó que desde la gestión de Osvaldo Jaldo ya se encuentran en tratativas con Nación para establecer tarifas especiales de servicios para el sector privado de cara a la temporada invernal, en vista de los elevados costos de energía y gas que encarecen el presupuesto de los propios turistas en Tucumán. “Es algo que conversamos mucho con el presidente de la Cámara de Turismo y la Federación Económica, Héctor Viñuales, y que ahora depende de la decisión política del Gobierno Nacional que, pienso, debe escuchar porque la actividad turística, está demostrado, es central para el desarrollo del país”, expresó el presidente del Ente.

“Cuando vemos los números de Aerolíneas Argentinas estamos siempre dentro de los 6 o 7 destinos que mayor cantidad de vuelos vende junto a Buenos Aires, Ushuaia, Bariloche, Iguazú, Córdoba y Mendoza. Tucumán en particular tiene un flujo importante de visitación regional, con Santiago del Estero como principal emisor de turistas. Nos marca que vamos por buen camino pero que debemos ser mejorando porque eso nos permitirá estar en donde queremos que es en una posición de liderazgo dentro del Norte y el país”, dijo Viñuales.

Por último, Frías Silva, por su parte, destacó que Tucumán ya trabaja en la promoción del destino para el invierno, con presencia en cines, campañas en vía pública y una semana especial de Tucumán en Buenos Aires. “Será a finales de junio, el que esté por Buenos Aires tendrá muestras de todo lo que podemos ofrecer en Tucumán para la temporada invernal, quizás la más movida del año para la provincia”, cerró.