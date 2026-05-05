Martes con algunas nubes, pero con temperaturas agradables

El Servicio Meteorológico informa que las marcas térmicas se mantienen bastante templadas, incluso las máximas próximas a los 30°C. Sin embargo, para el jueves persiste la amenaza de lluvias, acompañada de un descenso de temperatura.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 26° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del noroeste a 4 km/h y la visibilidad es de 6 km.